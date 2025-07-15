Порядок рождения ребенка влияет на здоровье: новые исследования дают неожиданные ответы

Позиция рождения ребенка в семье может влиять на личность и характер человека. Однако оказалось, что в зависимости от того, старший, средний, младший или единственный ребенок в семье, это также может влиять на здоровье, в частности иммунную систему, уровень ожирения, развитие тревожности и другие факторы.

Порядок рождения ребенка в семье влияет на его здоровье. Фото: Freepik

Психологи давно исследуют, как порядок рождения влияет на черты личности. Старшие дети обычно ответственные лидеры, средние – миротворцы, младшие – бунтари, а единственный ребенок часто ведет себя независимо. Но все большее число ученых обращают внимание на то, что эта динамика влияет и на физическое и психическое здоровье.

Дети постарше: ответственные, но тревожные

Первенцы часто вырастают лидерами. Они целеустремленные, амбициозные и нередко занимают руководящие должности. Однако их внутренняя стабильность может быть шаткой. Согласно исследованию Epic Research за 2024 год, старшие дети на 48% чаще страдают тревожными расстройствами и на 35% чаще имеют депрессию.

Кроме того, они чаще рождаются преждевременно или с меньшим весом, что требует более тщательного медицинского надзора. Кроме того, терапевт Элисон Кертис отмечает, что с возрастом ответственность и высокие ожидания родителей, часто возлагаемых на старших детей, могут привести к их эмоциональному истощению.

Средние дети: невидимые, но выносливые

Существует известное явление под названием "синдром среднего ребенка". Расположенные между ответственным старшим и свободомыслящим младшим, средние дети часто выступают посредниками в семье. Хотя они могут стремиться угодить другим, они также известны своим мятежным поведением, пытаясь проложить свой путь.

По словам психотерапевта Клаудии Джолитт-Райт, средние дети склонны игнорировать собственные потребности, что может способствовать развитию тревожных расстройств и чувства себя брошенными. В то же время ранний контакт с микробами часто обеспечивает им более сильный иммунитет, чем у первенцев.

Самые молодые: свободны духом, но в зоне риска

Младших детей часто ласкают. Их воспринимают как очаровательных, веселых, склонных к творчеству. Но эта свобода имеет обратную сторону. Они чаще попадают в больницу из-за несчастных случаев или употребления психоактивных веществ. Также есть риски заниженной самооценки из-за отсутствия контроля или авторитета в семье.

Хотя физическое здоровье младших часто выигрывает благодаря влиянию старших братьев и сестер, психический баланс не всегда стабилен, особенно распространенная динамика быть "последним" по сравнению со старшими братьями и сестрами приводит к снижению ощущения собственных возможностей.

Один ребенок: взрослые не по возрасту

Единственным детям часто приписывают эгоцентризм и нехватку социальных навыков. Однако наука это не подтверждает. Напротив, Джолитти-Райт отмечает, что единственные дети часто очень болтливы, зрелы для своего возраста и комфортно чувствуют себя в компании взрослых. Они показывают развитое чувство идентичности, креативность и способность к самостоятельности.

Однако в случае родственных конфликтов или токсических отношений у них нет "буфера" в виде братьев или сестер. Это увеличивает риск эмоциональных травм. Кроме того, исследования указывают на связь между отсутствием братьев и сестер и риском ожирения.

Что нужно знать родителям

Несмотря на статистику и исследование, ни одна роль не является приговором. Как объясняет основательница Positive Parenting Solutions Эми Маккриди, ключевая роль принадлежит именно родителям, как они общаются с детьми, которые ожидания формируют и признают ли уникальность каждого.

Психологи отмечают, что не стоит навешивать ярлыки или сравнивать детей между собой. Здоровый баланс внимания, поддержка и признание личных сильных сторон способны нивелировать потенциальные риски, связанные с порядком рождения в семье.

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