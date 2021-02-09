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Чем занять ребенка дома в плохую погоду - идеи для совместного досуга

Задача состоит в том, чтобы предложить ребенку такие занятия, которые помогут развить его ум и тело, особенно активности и игры, для которых не требуется денег и времени на подготовку

сегодня, 15:34
Автор:

Седлецкая Татьяна

Эти веселые развлечения помогают развивать коммуникацию, грубые и тонкие двигательные навыки, навыки решения проблем, самоконтроль и социальные навыки у малышей от 18 месяцев до 3 лет.

Чем занять ребенка дома в плохую погоду - идеи для совместного досуга

Досуг с ребенком. Фото: odessa-life.od.ua

Позвольте ребенку выбрать свой любимый цвет и попросите его найти предметы этого цвета среди игрушек, одежды, посуды и т.д. Затем выберите другой цвет и предметы аналогичного цвета.

Выключите свет, закройте шторы и зажгите фонарик. Создавайте рисунки на стене лучом света, а малыш пусть имитирует ваши движения. Затем закрепите фонарик подушкой, чтобы ваши руки были свободны для создания теневых животных.  

Веселые прыжки поверх подушек, разбросанных по полу. Используйте диванные подушки всех форм, цветов и размеров. Чем больше разнообразие — тем лучше. Все прыжки, балансировка и последующие направления способствуют грубым двигательным и когнитивным навыкам.

Бросайте мячики в корзину для белья. Поставьте корзину для белья очень близко к вашему ребенку и лично покажите ему, как это делается, чтобы он мог имитировать ваши действия.  

Растягивайтесь, имитируя ветви дерева. Держите ноги ровными, наклоняясь, чтобы коснуться пальцев ног. Растяните руки и протяните руку от одной стороны к другой. Затем сядьте и расположите ноги в форме ромба. Попросите малыша повторять за вами.  

Когда выход на улицу является невозможным – идет проливной дождь, ваш ребенок болен или совсем без настроения — тогда включайте музыку и танцуете! Чтобы заставить вашего малыша двигаться, не обязательно должна звучать детская песенка – главное, чтобы музыка была зажигательная, а вы танцевали вместе с ребенком.

Постройте форт с помощью подушек, одеял и мебели. Используйте легкие одеяла для драпировки между стульями, столами или диваном. Положите подушки на пол в готовом домике, сделайте двери и устройте вместе тайное чаепитие или чтение книги.

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Источник: https://www.parents.com/toddlers-preschoolers/development/intellectual/brain-boosting-activities/
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