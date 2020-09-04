Специалисты из университета де Монфор в Великобритании провели исследование, в котором приняли участие 38 семей с маленькими детьми. Об этом пишет издание nashamama.

Для проведения эксперимента эксперты попросили родителей заполнить специальные анкеты. Вопросы касались методов воспитания, поведения ребенка и благополучия семьи. И оказалось, что мамы и папы, которые хвалят свое чадо не меньше 5 раз в день, воспитывают счастливого ребенка.

Почему важно хвалить своего ребенка: отвечает эксперт. Фото: unsplash.

Ученые придумали график, по которому родители должны были хвалить малышей определенное количество раз. А затем они фиксировали данные, полученные от родителей. Те, в свою очередь, отмечали, что ребенок становился более спокойным и эмоционально устойчивым.

Эксперимент продолжался на протяжении четырех недель, прежде чем ученые сделали свой окончательный вывод. Хвалить детей нужно несколько раз в день, про 5 раз это, конечно, условность. Но для закрепления эффекта, ребенок должен слышать приятные слова в свой адрес на протяжении нескольких недель, а не пару дней, говорит Керол Саттон, одна из экспертов.









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