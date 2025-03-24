Почему никто не помнит себя в возрасте младенцев: ученые нашли ответ

Никто не может вспомнить себя в возрасте младенца, эти воспоминания просто недостижимы. Как указано в новом исследовании, дело не в том, что у младенцев нет воспоминаний – просто они не могут их воспроизвести в дальнейшей жизни.

Малыш

В рамках эксперимента ученые наблюдали за 26 младенцами от 4 до 24 месяцев, разделив их на две группы: младше 12 месяцев и те, кому от 12 до 24 месяцев. Детям демонстрировали серию уникальных изображений, чтобы отследить активность гиппокампа – зоны мозга, отвечающего за эмоции, память и работу нервной системы.

"Гиппокамп – это глубокоструктурированный отдел мозга, который трудно изучать с помощью стандартных методов, поэтому мы разработали новый подход для исследований памяти у младенцев в МРТ-сканере", – рассказывает ведущий автор исследования, профессор психологии Йельского университета Ник Терк-Браун.

По его словам, после короткой паузы малышам снова показывали два изображения – одно знакомое, другое новое. Посредством отслеживания движения глаз ученые определяли, насколько хорошо младенцы запомнили увиденное. Если ребенок дольше фокусировался на знакомом изображении, это свидетельствовало о наличии памяти.

Анализ результатов показал, что у старших младенцев гиппокамп более активен во время запоминания. Кроме того, только у этой группы наблюдалась активность орбитофронтальной коры, играющей важную роль в процессах распознавания и принятия решений.

Относительно того, почему память новорожденных начинает лучше работать после года, исследователи предполагают, что это связано с интенсивным развитием мозга, включая рост гиппокампа.

Хотя младенцы не могут вспомнить эти ранние моменты во взрослом возрасте, они активно усваивают новую информацию, формируют ожидания от взаимодействия с родными, изучают свойства предметов и окружающего мира.

По мнению экспертов, повторение действий, таких как чтение одной и той же книги или пение одной и той же песни, помогает малышам лучше запоминать и укрепляет связь между ними и родителями.

"Это напоминает, что младенческий возраст – это не просто период ожидания, а время активного обучения", – заключает профессор психологии Калифорнийского университета Симона Гетти.

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