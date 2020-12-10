Почему малыши всегда говорят «Нет!»

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Седлецкая Татьяна
Фото: travuscka
Если вы считаете, что вы и ваш малыш постоянно спорите —
вы не одиноки! Недавнее исследование в области развития детей показало, что 2-х
и 3-х летние дети спорят со своими родителями 20-25 раз в час! Дети в этом
возрасте начинают осваивать такое понятие, как "самоутверждение", а спорить с
вами — это один из способов самоутвердиться в ваших глазах.
Сосредоточьтесь
на позитиве
Ваш малыш не любит слышать "нет" точно также как и вы, но
подумайте, сколько раз в день вы говорите это! "Не дергай собаку за хвост!" "Не
стой ногами на стуле!" Попробуйте сказать ребенку, что вы хотите получить в
результате, а не запрещать ему конкретное поведение. Ваш тон также очень важен
– ребенок скорее сделает то, о чем вы просите, когда вы используете спокойный,
твердый голос, а не крик.
Обоснуйте
свои просьбы
Малыши иногда не могут ответить на вопрос, почему они
поступают так, а не иначе. Им просто нравится отстаивать свою точку зрения с
помощью слова "нет". Большинство малышей понимают простые объяснения своих
родителей, которые склоняют их в сторону "да" — главное, чтобы это происходило
мягко и без лишнего нажима, что дети воспринимают как посягательство на их
свободу.
Не
всегда принимайте решения самостоятельно
Давать малышу право выбора помогает удовлетворить его
потребность в контроле. Если переодевание — постоянная драма, пусть малыш
самостоятельно выберет себе наряд. Когда вы позволяете своему ребенку принимать
небольшие решения, он с большей вероятностью ответит "да" на ваши просьбы в
будущем.
Поощряйте
подражание
Вы знаете, что ваш малыш любит подражать вам и играть во
"взрослого", поэтому используйте это в своих интересах в следующий раз, когда
он начнет спорить с вами. Например, когда малыш отказывается надевать носки,
скажите: "У меня холодные ноги, поэтому я собираюсь надеть теплые носки. Твои
ноги тоже должны быть холодными — почему бы нам не надеть наши носки вместе?"
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