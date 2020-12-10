Почему малыши всегда говорят «Нет!»

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Если вы считаете, что вы и ваш малыш постоянно спорите — вы не одиноки! Недавнее исследование в области развития детей показало, что 2-х и 3-х летние дети спорят со своими родителями 20-25 раз в час! Дети в этом возрасте начинают осваивать такое понятие, как "самоутверждение", а спорить с вами — это один из способов самоутвердиться в ваших глазах.

Сосредоточьтесь на позитиве

Ваш малыш не любит слышать "нет" точно также как и вы, но подумайте, сколько раз в день вы говорите это! "Не дергай собаку за хвост!" "Не стой ногами на стуле!" Попробуйте сказать ребенку, что вы хотите получить в результате, а не запрещать ему конкретное поведение. Ваш тон также очень важен – ребенок скорее сделает то, о чем вы просите, когда вы используете спокойный, твердый голос, а не крик.

Обоснуйте свои просьбы

Малыши иногда не могут ответить на вопрос, почему они поступают так, а не иначе. Им просто нравится отстаивать свою точку зрения с помощью слова "нет". Большинство малышей понимают простые объяснения своих родителей, которые склоняют их в сторону "да" — главное, чтобы это происходило мягко и без лишнего нажима, что дети воспринимают как посягательство на их свободу.

Не всегда принимайте решения самостоятельно

Давать малышу право выбора помогает удовлетворить его потребность в контроле. Если переодевание — постоянная драма, пусть малыш самостоятельно выберет себе наряд. Когда вы позволяете своему ребенку принимать небольшие решения, он с большей вероятностью ответит "да" на ваши просьбы в будущем.

Поощряйте подражание

Вы знаете, что ваш малыш любит подражать вам и играть во "взрослого", поэтому используйте это в своих интересах в следующий раз, когда он начнет спорить с вами. Например, когда малыш отказывается надевать носки, скажите: "У меня холодные ноги, поэтому я собираюсь надеть теплые носки. Твои ноги тоже должны быть холодными — почему бы нам не надеть наши носки вместе?"

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