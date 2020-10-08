Почему детям полезно иметь собаку: ученые озвучили результаты исследования

Маленькие дети, в семьях которых есть собаки, развиваются лучше как социальном, так и в эмоциональном плане. К такому выводу пришли австралийские ученые, проведя ряд исследований, наблюдая за детьми на игровых площадках и средах для физической активности детей в период с 2015 по 2018. Об этом сообщил Medical Xpress.

Источник: kinologdressirovka.ru

В исследованиях брались во внимание возраст ребенка, его пол, привычки по сну, время, проведенное с гаджетом, уровень образования родителей.



У детей из семей, в которых есть собаки, вероятность возникновения общих проблем с эмоциями и взаимодействием с окружением на 23% ниже, чем у тех, кто не имеет питомца.

Также, ученые выяснили, что те, у кого есть собаки, на 30% меньше хулиганят, они более общительные с другими детьми, их поступки более осмотрительны и взвешены.

"Хотя мы и ожидали, что взаимодействие с собакой принесет некоторые выгоды для благосостояния маленьких детей, были удивлены тем, что простое присутствие собаки в семье было связано со многими положительными формами поведения и эмоциями", — сообщила автор работы Доцент Хейли.

Среди детей, которые гуляли с любимцем, по крайней мере, один раз в неделю, на 36% реже имели депривационное социальное и эмоциональное развитие, чем дети, которые проводили время на улице с собакой реже, чем 1 раз в неделю.

Дети, которые играли со своей собакой 3 или более раз в неделю, вели себя гораздо осмотрительнее, чем те, кто играл со своей собакой меньше.

"Наши результаты показывают, что присутствие собаки в семье может способствовать развитию и благополучию детей", – добавила Хейли Кристиан.

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