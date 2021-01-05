Плач и колики: что вам нужно знать

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Седлецкая Татьяна
Фото: journal.tinkoff
Большинство новорожденных суетятся и кричат в течение
приблизительно полутора часов каждый день – обычно это происходит, потому что
они устали, голодны, или из-за чрезмерной стимуляции. Тем не менее некоторые
дети плачут в течение более трех часов в день, и их гораздо труднее успокоить.
Стойкий плач часто называют плачем из-за колик. Колики, как правило, начинаются,
когда ребенок достигает возраста 2-3 недель и достигают своего пика около 6 недель. Вы сможете заметить
значительное улучшение на 2 месяце, а полностью колика проходит в 3 — 4 месяца.
Гладкий
переход
Слово колика имеет древнегреческое происхождение, и означает
"кишечную болезнь". В течение тысяч лет люди думали, что младенцы плакали,
потому что испытывают боли в кишечнике. Конечно, младенцы могут иметь кишечные
ощущения, но есть несколько способов, которые подтверждают, что этот тип плача
не возникает от боли. Например, выход на прогулку, поездка в автомобиле или звук
работающего фена в качестве белого шума способны успокоить много детей, хотя и
не снижает их болевые ощущения.
Многие специалисты считают, что должно пройти три месяца
с момента рождения ребенка, прежде чем малыш действительно будет готов
взаимодействовать с окружающим миром – так называемый "четвертый триместр". Вот
почему лучший способ успокоить плачущего ребенка – это воссоздать ощущения, к
которым малыш привык в утробе матери. Внутри матки происходит постоянное
движение, а звуки в режиме нон-стоп там громче, чем шум пылесоса. Ваш ребенок все
время слышал шум, доносившийся снаружи, голоса людей, музыку и т.д., так и
звуки внутри — ваше сердцебиение. Но когда вы приносите ребенка домой, все
говорят: "Тише, разбудишь ребенка!" Вы положили малыша в плоскую кровать в
тихой комнате – такая обстановка является сенсорно-лишенной для ребенка,
который привык к среде, богатой
ощущениями, вибрацией и звуками.
Успокаивающий
рефлекс
Когда вы имитируете тот опыт, который ваш ребенок имел в
утробе матери — это вызывает успокаивающий рефлекс, который способен успокоить
плач. К таким методам относится пеленание, выкладывание малыша на животик, или на
плечо (для успокоения, но не для сна), качание, соска и др.
Когда
необходимо получить медицинскую помощь
Иногда малыш, который плачет в течение трех и более часов
в день, действительно имеет какую-то медицинскую проблему. Он может иметь пищевую
аллергию, кислотный рефлюкс или грыжу. Обратите внимание, если ваш ребенок
ведет себя нормально, но в один прекрасный день начинает кричать и ведет себя
странно. Если это произойдет, вам следует обратиться к своему врачу.
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