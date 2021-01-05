Плач и колики: что вам нужно знать

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Большинство новорожденных суетятся и кричат в течение приблизительно полутора часов каждый день – обычно это происходит, потому что они устали, голодны, или из-за чрезмерной стимуляции. Тем не менее некоторые дети плачут в течение более трех часов в день, и их гораздо труднее успокоить. Стойкий плач часто называют плачем из-за колик. Колики, как правило, начинаются, когда ребенок достигает возраста 2-3 недель и достигают своего пика около 6 недель. Вы сможете заметить значительное улучшение на 2 месяце, а полностью колика проходит в 3 — 4 месяца.

Гладкий переход

Слово колика имеет древнегреческое происхождение, и означает "кишечную болезнь". В течение тысяч лет люди думали, что младенцы плакали, потому что испытывают боли в кишечнике. Конечно, младенцы могут иметь кишечные ощущения, но есть несколько способов, которые подтверждают, что этот тип плача не возникает от боли. Например, выход на прогулку, поездка в автомобиле или звук работающего фена в качестве белого шума способны успокоить много детей, хотя и не снижает их болевые ощущения.

Многие специалисты считают, что должно пройти три месяца с момента рождения ребенка, прежде чем малыш действительно будет готов взаимодействовать с окружающим миром – так называемый "четвертый триместр". Вот почему лучший способ успокоить плачущего ребенка – это воссоздать ощущения, к которым малыш привык в утробе матери. Внутри матки происходит постоянное движение, а звуки в режиме нон-стоп там громче, чем шум пылесоса. Ваш ребенок все время слышал шум, доносившийся снаружи, голоса людей, музыку и т.д., так и звуки внутри — ваше сердцебиение. Но когда вы приносите ребенка домой, все говорят: "Тише, разбудишь ребенка!" Вы положили малыша в плоскую кровать в тихой комнате – такая обстановка является сенсорно-лишенной для ребенка, который привык к среде, богатой ощущениями, вибрацией и звуками.

Успокаивающий рефлекс

Когда вы имитируете тот опыт, который ваш ребенок имел в утробе матери — это вызывает успокаивающий рефлекс, который способен успокоить плач. К таким методам относится пеленание, выкладывание малыша на животик, или на плечо (для успокоения, но не для сна), качание, соска и др.

Когда необходимо получить медицинскую помощь

Иногда малыш, который плачет в течение трех и более часов в день, действительно имеет какую-то медицинскую проблему. Он может иметь пищевую аллергию, кислотный рефлюкс или грыжу. Обратите внимание, если ваш ребенок ведет себя нормально, но в один прекрасный день начинает кричать и ведет себя странно. Если это произойдет, вам следует обратиться к своему врачу.

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