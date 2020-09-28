ТОП фраз родителей, которые вредят взаимоотношениям с ребенком

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Таисия Ерохина
Нередко своими
словами родители могут нарушить взаимопонимание с ребенком. Психолог Анна
Лунева рассказала о четырех популярных ситуациях, когда старшие допускают
ошибки в общении с детворой, передает
"24 канал".
Ситуация №1: потеря
или поломка игрушки
Родители часто
говорят расстроенному чаду так: "Ну прекрати, успокойся, мы тебе купим новую
машину!", "Не переживай! У тебя их еще 150!", "Я тебе
говорила быть осторожнее!". Однако вместо того, чтобы быстро успокоиться,
ребенок слышит следующее: "Мои чувства не важны, то, что мне нравится, не
воспринимают серьезно. Я – виноват. Я плохой". Потому психолог рекомендует
родителям произносить подобное: "Я вижу, насколько ты грустишь из-за своей
любимой игрушки! Понимаю, как тебе сейчас тяжело. Часто так бывает, когда мы
что-то теряем, или ломается дорогая для нас вещь, и все тогда чувствуют грусть,
а часто даже горе! Мы попробуем ее найти/отремонтировать/купить похожую. Но я
понимаю, что она не заменит эту". Выразите сочувствие,
ведь для ребенка в этом возрасте любая потеря воспринимается как трагедия. А родитель должен быть опорой, поддержкой.
Ситуация №2: агрессия
и злость ребенка
В моменты агрессии
ребенок часто может сказать очень плохие слова, даже о смерти близких. Неподходящая
реакция родителей: "Как ты смеешь такое говорить мне? Быстро в угол и
думай над своими словами и поведением!", "С меня хватит! Месяц будешь
без новых игрушек!". Рекомендуемые психологом фразы в таком случае:
"Я вижу, ты очень разозлился на меня за то, что я не разрешила тебе, к
примеру, брать телефон. Это нормально, когда возникает недовольство. Но слова о
смерти родных – недопустимы. Эти слова означают, что ты хочешь, чтобы мы
умерли. Нас больше никогда не будет, понимаешь? И нам с папой очень больно это
слышать". Вместо навязывания чувства вины лучше попытайтесь понять чувство,
которое испытывает ребенок, и обсудить способы, которыми адекватно его
проявлять.
Ситуация №3: жадность
и необходимость делиться
"Быстренько
делись игрушкой! Не будь жадным! Мальчик/девочка тоже хочет поиграть". Но дети расценивают такие слова иначе: "Я не
имею права пользоваться своими вещами, когда захочу. Потребности и желания
других важнее, чем мои собственные. А мне надо потерпеть". Взрослым лучше
реагировать вот так: "Это твоя игрушка и ты имеешь право делиться с ней
или не делиться, когда захочешь. Возможно, дашь поиграть немного мальчику? Он
обязательно ее вернет. Если ты не хочешь, значит так и будет, но будь готов к
того, что иногда кто-то тоже не захочет с тобой делиться". Так вы научите
ребенка самостоятельности и значимости. Кроме того, правильная реакция
родителей станет профилактикой краж, чтобы ребенок уважал чужие и свои вещи.
Ситуация №4: отдых
от ребенка
Такие фразы
родителей, как "Не мешай мне! Все нервы уже на пределе!", "Иди,
чтобы я тебя не видела!", могут ранить ребенка. Ведь он слышит: "Я
порчу маме жизнь, мешаю ей. Я ей не нужен. Я виноват перед родителями за то,
что мешаю жить им счастливой жизнью. Лучше бы меня не было". Лучше сказать
так: "Сейчас мне нужен отдых, но через полчаса я присоединюсь к тебе".
Психолог говорит, что родителям нужно чувствовать свои эмоции, понимать причины
раздражения или усталости, и объяснять ребенку, что не так. И не забывайте держать данное слово.
Напомним, ранее эксперт
объяснила, как лучше подготовить ребенка
к посещению стоматолога.
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