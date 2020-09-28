ТОП фраз родителей, которые вредят взаимоотношениям с ребенком

Нередко своими словами родители могут нарушить взаимопонимание с ребенком. Психолог Анна Лунева рассказала о четырех популярных ситуациях, когда старшие допускают ошибки в общении с детворой, передает "24 канал".

Ситуация №1: потеря или поломка игрушки

Родители часто говорят расстроенному чаду так: "Ну прекрати, успокойся, мы тебе купим новую машину!", "Не переживай! У тебя их еще 150!", "Я тебе говорила быть осторожнее!". Однако вместо того, чтобы быстро успокоиться, ребенок слышит следующее: "Мои чувства не важны, то, что мне нравится, не воспринимают серьезно. Я – виноват. Я плохой". Потому психолог рекомендует родителям произносить подобное: "Я вижу, насколько ты грустишь из-за своей любимой игрушки! Понимаю, как тебе сейчас тяжело. Часто так бывает, когда мы что-то теряем, или ломается дорогая для нас вещь, и все тогда чувствуют грусть, а часто даже горе! Мы попробуем ее найти/отремонтировать/купить похожую. Но я понимаю, что она не заменит эту". Выразите сочувствие, ведь для ребенка в этом возрасте любая потеря воспринимается как трагедия. А родитель должен быть опорой, поддержкой.

Ситуация №2: агрессия и злость ребенка

В моменты агрессии ребенок часто может сказать очень плохие слова, даже о смерти близких. Неподходящая реакция родителей: "Как ты смеешь такое говорить мне? Быстро в угол и думай над своими словами и поведением!", "С меня хватит! Месяц будешь без новых игрушек!". Рекомендуемые психологом фразы в таком случае: "Я вижу, ты очень разозлился на меня за то, что я не разрешила тебе, к примеру, брать телефон. Это нормально, когда возникает недовольство. Но слова о смерти родных – недопустимы. Эти слова означают, что ты хочешь, чтобы мы умерли. Нас больше никогда не будет, понимаешь? И нам с папой очень больно это слышать". Вместо навязывания чувства вины лучше попытайтесь понять чувство, которое испытывает ребенок, и обсудить способы, которыми адекватно его проявлять.

Ситуация №3: жадность и необходимость делиться

"Быстренько делись игрушкой! Не будь жадным! Мальчик/девочка тоже хочет поиграть". Но дети расценивают такие слова иначе: "Я не имею права пользоваться своими вещами, когда захочу. Потребности и желания других важнее, чем мои собственные. А мне надо потерпеть". Взрослым лучше реагировать вот так: "Это твоя игрушка и ты имеешь право делиться с ней или не делиться, когда захочешь. Возможно, дашь поиграть немного мальчику? Он обязательно ее вернет. Если ты не хочешь, значит так и будет, но будь готов к того, что иногда кто-то тоже не захочет с тобой делиться". Так вы научите ребенка самостоятельности и значимости. Кроме того, правильная реакция родителей станет профилактикой краж, чтобы ребенок уважал чужие и свои вещи.

Ситуация №4: отдых от ребенка

Такие фразы родителей, как "Не мешай мне! Все нервы уже на пределе!", "Иди, чтобы я тебя не видела!", могут ранить ребенка. Ведь он слышит: "Я порчу маме жизнь, мешаю ей. Я ей не нужен. Я виноват перед родителями за то, что мешаю жить им счастливой жизнью. Лучше бы меня не было". Лучше сказать так: "Сейчас мне нужен отдых, но через полчаса я присоединюсь к тебе". Психолог говорит, что родителям нужно чувствовать свои эмоции, понимать причины раздражения или усталости, и объяснять ребенку, что не так. И не забывайте держать данное слово.

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