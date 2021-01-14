Настольные игры - больше, чем просто удовольствие

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Седлецкая Татьяна
Настольные игры могут привести к большему сплочению семьи, и помогут не только провести время весело, но и улучшить умственное и эмоциональное развитие детей, тем самым помогая им лучше работать в школе и сориентироваться в социальных условиях.
Настольные игры. Фото: elenaruvel.com
Практикуйте
хорошее поведение
Ничто не испортит семейную игру так, как поведение неудачника.
Настольные игры могут стать отличным форумом для обучения хорошего спортивного
поведения. Часть игры – это победы и поражения, поэтому важно научится радоваться за других людей, когда они выигрывают, так же как и научится быть
хорошим победителем. Поговорите со своими детьми об этом, прежде чем начинать играть.
Следуйте правилам
Контроль обмана является хорошим способом научить
детей важности следовать правилам — навык, который пригодится им во взрослой
жизни. Поговорите о правилах игры прежде, чем начать играть и подчеркните
важность того, почему необходимо быть честным.
Учитесь
побеждать и проигрывать
Проигрыш может привести к слезам у многих детей, но
умение грациозно проигрывать является важным навыком, который все дети должны
заточить, чтобы преуспеть в жизни. Не забывайте также контролировать свои собственные
эмоции, демонстрируя детям, как необходимо вести себя и выражать чувства, когда
дела в игре обстоят не лучшим образом.
Фокус на навыки
Выберите игру, укрепляющую определенные навыки,
на которых вы хотите сосредоточиться. Некоторые игры являются образовательными, и
направлены на укрепление когнитивных навыков, таких как чтение, логическое мышление
или правописание; другие являются эффективными для обучения значения
сотрудничества, обмена или торговли. Возможно, для вашего случая подойдет игра,
в основе которой лежит шанс, например, кости, где выигрыш или проигрыш
основывается исключительно на броске кубиков.
Ранее "Комментарии" писали, как превратить домашнюю кухню в научную лабораторию для детей.
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