Настольные игры - больше, чем просто удовольствие

Настольные игры могут привести к большему сплочению семьи, и помогут не только провести время весело, но и улучшить умственное и эмоциональное развитие детей, тем самым помогая им лучше работать в школе и сориентироваться в социальных условиях.

Настольные игры. Фото: elenaruvel.com

Практикуйте хорошее поведение



Ничто не испортит семейную игру так, как поведение неудачника. Настольные игры могут стать отличным форумом для обучения хорошего спортивного поведения. Часть игры – это победы и поражения, поэтому важно научится радоваться за других людей, когда они выигрывают, так же как и научится быть хорошим победителем. Поговорите со своими детьми об этом, прежде чем начинать играть.

Следуйте правилам

Контроль обмана является хорошим способом научить детей важности следовать правилам — навык, который пригодится им во взрослой жизни. Поговорите о правилах игры прежде, чем начать играть и подчеркните важность того, почему необходимо быть честным.

Учитесь побеждать и проигрывать

Проигрыш может привести к слезам у многих детей, но умение грациозно проигрывать является важным навыком, который все дети должны заточить, чтобы преуспеть в жизни. Не забывайте также контролировать свои собственные эмоции, демонстрируя детям, как необходимо вести себя и выражать чувства, когда дела в игре обстоят не лучшим образом.

Фокус на навыки

Выберите игру, укрепляющую определенные навыки, на которых вы хотите сосредоточиться. Некоторые игры являются образовательными, и направлены на укрепление когнитивных навыков, таких как чтение, логическое мышление или правописание; другие являются эффективными для обучения значения сотрудничества, обмена или торговли. Возможно, для вашего случая подойдет игра, в основе которой лежит шанс, например, кости, где выигрыш или проигрыш основывается исключительно на броске кубиков.

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