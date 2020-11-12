Насколько телевизор вреден для детей

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Не ожидайте, что ваш ребенок учится во время просмотра телевизора

Исследователи сходятся во мнении, что для детей до 2 лет телевидение не имеет образовательной ценности. Мозг новорожденного возрастает втрое от рождения до двух лет, но рост мозга происходит только в тесной связке с внешними возбудителями — то есть в контексте реального опыта.

Не кормите своих детей перед телевизором

Детское ожирение – острая тема сегодняшнего времени и нет никаких сомнений в том, что телевидение имеет к этому отношение. Родители, помните — просмотр телевизора во время еды мешает способности ребенка реагировать на сигналы желудка о том, что он уже полный – это в результате приводит к перееданию и проблемам с весом в будущем.

Не смотрите рекламу

Исследования показывают, что рекламные ролики во время детских программ обычно предназначены для продуктов, которые родители не покупают детям слишком часто, например, сладости. Исследования также показывают, что дети склонны просить продукты, которые они видят в рекламе у своих родителей. Рекламный блок также может затруднить понимание детьми истории, которую они смотрят по телевизору. Это происходит потому, что часть мозга, которая хранит кратковременную информацию, недостаточно развита.

Смотрите телевизор с детьми

Смотрите телевизор вместе со своим малышом – так вы сможете внести в это занятие и образовательный момент, позже задав ребенку ряд вопросов о том, что он видел и усвоил.

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