"Мама, не уходи!" - 10 способов избежать стресса и слез во время разлуки

Язык
Coinspot 12.02.2021
BTC/USD
47614.70
ETH/USD
1772.11
LTC/USD
185.25
НБУ 12.02.2021
USD/UAH
28.00
EUR/UAH
33.95
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Седлецкая Татьяна
Дети в возрасте до 6 месяцев часто могут беспроблемно
обходиться без мамы в течение одной-двух ночей.
Папа и ребенок. ФОТО: GETTY IMAGES
Вы также должны избежать поездки, если ваш ребенок только
что прошел через травматическое изменение, такое как развод родителей или
переезд в новый дом.
Знакомые
вещи
Если это возможно, пусть ваш ребенок остается в своем
собственном доме с тем, кого он хорошо знает – дедушка, бабушка или няня. Если
он должен находиться вдали от дома — не отделяйте его от братьев и сестер, и убедитесь,
что его любимое одеяло или плюшевый мишка для сна уехали вместе с ребенком.
Расскажите
ребенку, чего следует ожидать
Детям действительно нужно научиться доверять вам, поэтому
прогнозируйте, а затем делайте то, что вы говорите. Не упускайте объяснения
только потому, что считаете, что ваш ребенок еще слишком мал, чтобы понять — ваш
тон голоса и отношение к малышу посылают ему правильное сообщение, прежде чем
он поймет весь смысл ваших слов.
Расскажите,
куда вы собираетесь
Будь это поход в зоопарк с дедушкой, или посещение
пекарни с тетей Ниной – подчеркивайте, сколько удовольствия ваш ребенок получит
во время вашего отсутствия.
Репетиция
перед поездкой
Перед первой длительной и дальней поездкой сделайте
несколько коротких репетиций.
Если это нереально – ночевка у бабушки или несколько часов
после обеда с няней могут также помочь подготовить вашего ребенка к более
длительной разлуке с вами.
Всегда
прощайтесь
Ребенок сможет лучше адаптироваться к разлуке, если он
видит маму и папу, прежде чем они уходят. Если он спит или отвлекся, когда его
родители уходят, он может проснуться, обратить внимание, что мамы нет, и начать
сильно плакать.
Оставьте
напоминание о себе
Оставьте что-то свое малышу, чтобы успокоить его в ваше
отсутствие — ребенок может смотреть семейное видео, разглядывать вашу
фотографию или спать в одной из ваших футболок.
Оставайтесь
на связи
Рассмотрите возможность отправки открыток вашему малышу,
прежде чем уехать, — таким образом, они будут приходить к нему во время вашего отсутствия.
Не забывайте и о телефонных звонках — детей всех возрастов это очень
обнадеживает. Если ребенок начинает плакать во время вашего разговора — пришло время
попрощаться.
Подготовьтесь
к изменениям по возвращении домой
Когда вы приедете домой, вы можете увидеть немного
регрессии — это могут быть такие новые привычки, как сосание
большого пальца, внезапный отказ от горшка и т.д. Но так же, как и страх
ребенка от вашего ухода, со временем это пройдет.
Ранее "Комментарии" публиковали ответы на самые популярные вопросы о смерти, которые задают дети.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости