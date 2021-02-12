"Мама, не уходи!" - 10 способов избежать стресса и слез во время разлуки

Дети в возрасте до 6 месяцев часто могут беспроблемно обходиться без мамы в течение одной-двух ночей.

Папа и ребенок. ФОТО: GETTY IMAGES

"На 7 — 8 месяце ребенку становится понятно – когда мама уходит, она находится в другом месте, не рядом с ним", — говорит детский психолог Анастасия Бирюкова.

Вы также должны избежать поездки, если ваш ребенок только что прошел через травматическое изменение, такое как развод родителей или переезд в новый дом.

Знакомые вещи

Если это возможно, пусть ваш ребенок остается в своем собственном доме с тем, кого он хорошо знает – дедушка, бабушка или няня. Если он должен находиться вдали от дома — не отделяйте его от братьев и сестер, и убедитесь, что его любимое одеяло или плюшевый мишка для сна уехали вместе с ребенком.

Расскажите ребенку, чего следует ожидать

Детям действительно нужно научиться доверять вам, поэтому прогнозируйте, а затем делайте то, что вы говорите. Не упускайте объяснения только потому, что считаете, что ваш ребенок еще слишком мал, чтобы понять — ваш тон голоса и отношение к малышу посылают ему правильное сообщение, прежде чем он поймет весь смысл ваших слов.

Расскажите, куда вы собираетесь

Будь это поход в зоопарк с дедушкой, или посещение пекарни с тетей Ниной – подчеркивайте, сколько удовольствия ваш ребенок получит во время вашего отсутствия.

Репетиция перед поездкой

Перед первой длительной и дальней поездкой сделайте несколько коротких репетиций.

"Вы должны помочь детям постепенно научиться переносить разлуку, — говорит психолог, — попробуйте провести без малыша несколько дней на протяжении недели".

Если это нереально – ночевка у бабушки или несколько часов после обеда с няней могут также помочь подготовить вашего ребенка к более длительной разлуке с вами.

Всегда прощайтесь

Ребенок сможет лучше адаптироваться к разлуке, если он видит маму и папу, прежде чем они уходят. Если он спит или отвлекся, когда его родители уходят, он может проснуться, обратить внимание, что мамы нет, и начать сильно плакать.

Оставьте напоминание о себе

Оставьте что-то свое малышу, чтобы успокоить его в ваше отсутствие — ребенок может смотреть семейное видео, разглядывать вашу фотографию или спать в одной из ваших футболок.

Оставайтесь на связи

Рассмотрите возможность отправки открыток вашему малышу, прежде чем уехать, — таким образом, они будут приходить к нему во время вашего отсутствия. Не забывайте и о телефонных звонках — детей всех возрастов это очень обнадеживает. Если ребенок начинает плакать во время вашего разговора — пришло время попрощаться.

Подготовьтесь к изменениям по возвращении домой

Когда вы приедете домой, вы можете увидеть немного регрессии — это могут быть такие новые привычки, как сосание большого пальца, внезапный отказ от горшка и т.д. Но так же, как и страх ребенка от вашего ухода, со временем это пройдет.

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