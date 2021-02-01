С раннего возраста необходимо выполнять упражнения на развитие мелкой моторики, развитая моторика — залог ловкости рук при выполнении мелких движений, хорошего почерка и даже развитой речи. Лучшие занятия с детьми для развития мелкой моторики, сообщает bava.com.ua. — катание мелких предметов.

Моторика рук ( фото из открытых источников)

Шарики или пробки можно катать как просто по горизонтальной поверхности, так и по маршрутам-дорожкам.

- тесто с изюмом. Раскатайте тесто и предложите ребенку украсить его изюминками

- сортировка. Сортировать можно любые мелкие предметы, постепенно усложняя количество сортировок и размер предметов. Наблюдайте, чтобы ребенок брал тремя пальчиками, а остальные пальчики должны быть подогнуты и не мешать. Сортировка происходит всегда в игре. Например, наша курочка любит горох, а петушок — фасоль.

- пластилин. Уровень сложности зависит от возраста ребенка-от простого разминания до лепки сложных объектов.

- соотносящие движения. Это движения, при которых необходимо сто-то соотносить с чем-то, например кольца со стержнем пирамидки, шарики с ведерком и т.д. Дети 2-3 лет очень любознательны. Они с удовольствием работают с природным материалом, крупами, пальчиковыми красками и цветной бумагой.

Напомним, зная общие симптомы болезней, и когда вашему ребенку нужно обратиться к врачу, вы можете существенно облегчить состояние здоровья малыша. Простуда Вы, вероятно, знаете правило лечить легкую лихорадку, насморк, кашель и боль в горле с помощью большого количества жидкости и отдыха.

Если ваш малыш испытывает сильный дискомфорт, детский ибупрофен или ацетаминофен могут помочь уменьшить лихорадку. Используйте солевой раствор капель в нос с последующим носовым аспиратором для всасывания слизи.



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