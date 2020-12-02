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5 ядовитых для детей веществ, которые находятся в вашем доме

Вы, вероятно, знаете о многих ядовитых опасностях для детей, но некоторые вещества могут вас удивить. Узнайте, как обеспечить безопасность ребенка в собственном доме

сегодня, 15:15
Автор:

Седлецкая Татьяна


5 ядовитых для детей веществ, которые находятся в вашем доме

Фото: rin.ru

Убедитесь, что эти угрозы не скрываются в вашем доме.

Колпачки от упаковки моющих средств

В прошлом году 11 528 детей в возрасте 5 лет и младше подверглись отравлению впоследствии игры с колпачками от бутылок с чистящими средствами. Если ребенок оближет колпачок, то последствия могут включать в себя рвоту, аллергию, кашель, затруднение дыхания.

Электронные сигареты и жидкий никотин

Жидкий никотин, используемый в электронных сигаретных устройствах, настолько сконцентрирован, что даже небольшое количество (один глоток) может нанести потенциальный вред малышу. Если ребенок нечаянно глотнет жидкий никотин, побочные эффекты могут включать увеличение сердечного ритма, подергивание мышц, рвоту и потоотделение. Если жидкость попадет на кожу, это может вызвать ощущение жжения.

Эфирные масла

Отравление маслами может произойти, если ребенок выпивает масло, или когда взрослый использует слишком большую дозу или использует масло неуместным способом (например, использует масло в неразбавленном виде). В зависимости от воздействия эфирные масла могут вызвать сыпь, рвоту, боли в желудке, затруднения дыхания, спутанность сознания, мышечную слабость, судороги и даже кому. Обращайтесь с эфирными маслами как с лекарствами, используйте их только по назначению.  

Лекарства для животных

Дети, играя с домашним животным, которого лечат с помощью лечебного крема или лосьона, также могут быть отравлены, если лекарство останется на руках, а затем руки попадут в рот. Опасность этих воздействий зависит от лекарств. Некоторые из них являются доброкачественными с минимальным риском, в то время как другие могут быть довольно серьезными. Храните лекарства для домашних животных в местах, где дети не могут их увидеть или достать.

Косметика и средства личной гигиены

Косметика и средства личной гигиены являются одними из наиболее распространенных причин отравления среди детей младшего возраста. Помните, что продукты, которые мы используем для гигиены и внешнего вида, содержат тонны химических веществ. Например, если ваш ребенок вдыхает порошок пудры, это может вызвать проблемы с дыханием и повреждение легких, а лосьон для лица может вызвать диарею, тошноту и рвоту. 


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