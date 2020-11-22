5 важных причин, чтобы готовить вместе с детьми

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Пять способов, которые помогут вам наслаждаться кулинарией вместе с детьми:

Задействуйте другие органы чувств для знакомства с пищей. Для многих детей дегустация незнакомой пищи становится пугающей ситуацией. Вы можете помочь своему ребенку исследовать продукты во время приготовления пищи, используя других органы чувств, кроме вкуса, — это помогает создать положительные ассоциации, связанные с пищей. Замесить тесто, помыть овощи и разорвать листья салата – все это включает в себя работу с текстурой продуктов.

Используйте кулинарию в учебных целях. Существует очень много уроков, которые можно преподавать во время приготовления пищи, например, такие математические понятия, как подсчет, измерение и деление. Во время приготовления пищи с ребенком изучайте новый "кулинарный лексикон", описывая, как еда выглядит и пахнет, какой продукт на ощупь и на вкус. Следование рецепту от начала до конца помогает ребенку создать навыки планирования и завершения определенных задач.

Сделайте приготовление пищи частью вашей семейной культуры. Подготовка блюд для семейного стола — возможность передать дочери свое культурное наследие в виде бабушкиных рецептов. Совместная кулинария также является отличным способом преподать ребенку пример правильной и здоровой культуры питания.

Обеспечьте безопасность во время приготовления пищи. Научите детей важности соблюдать правила безопасности во время приготовления пищи, показывая им, как необходимо держать кухонные инструменты, как использовать духовые рукавицы, как безопасно включать и выключать кухонные приборы. Всегда контролируйте своего ребенка в процессе приготовления блюд.

Попросите помощи. Дети чувствуют себя более вовлеченными в процесс приема пищи, когда их просят принять участие в ее приготовлении. Позвольте дочери или сыну составить список покупок и помогать вам искать необходимые продукты на полках в супермаркете или на базаре. Если вы позволите ребенку быть "ответственным" за такие детали, как установка таймера или взвешивание ингредиентов для пирога, это поможет ему почувствовать себя важной частью большого механизма под названием "Семья"!

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