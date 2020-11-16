6 секретов визита к педиатру

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Дети, чьи родители имеют низкий навык медицинской грамотности, подвергаются большему риску госпитализаций и вспышек хронических заболеваний, таких как астма или диабет, меньшему количеству прививок, а также побочным реакциям на лекарственные препараты.

Ключевые детали

Когда на консультацию у вас есть всего 7-10 минут в кабинете врача, легко забыть все то, что вы собирались сказать или спросить. Поэтому до визита к врачу запишите информацию в блокнот, и возьмите его с собой к педиатру. Обязательно сообщите врачу, когда начались симптомы заболевания у малыша, как они влияют на его физически и эмоционально, являются симптомы постоянными или периодическими, когда и почему они ухудшаются и другие важные моменты.

Убедитесь, что вы понимаете язык своего врача

Если вы не понимаете термин, который использует ваш доктор, попросите разъяснений. Перед тем, как покинуть кабинет педиатра, повторите основные моменты, чтобы убедиться, что вы правильно поняли назначения врача.

Записывайте назначения

Когда вы испытываете сильное беспокойство за здоровье своего ребенка, вам может быть трудно вспомнить, что врач говорил вам на приеме. Но если вы запишите его назначения и рекомендации, или даже запишите разговор с ним на диктофон в телефоне, (это законно с разрешения врача) — вы будете иметь подробную информацию, на которую сможете легко сослаться позже.

Другие авторитетные ресурсы

Чтобы помочь вам лучше разобраться в состоянии здоровья вашего ребенка, узнать о симптомах и причинах той или иной болезни, попросите врача направить вас к надежным веб-сайтам и книгам.

Проверьте приписанные ребенку лекарства

Убедитесь, что вы понимаете, как именно нужно давать тот или иной препарат ребенку, и чему равна правильная дозировка лекарства.

Не стесняйтесь искать второе (или третье) мнение

Для правильной оценки и постановки диагноза, вы можете проконсультировать своего малыша у нескольких врачей в разных клиниках (частных и государственных).

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