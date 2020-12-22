5 реальных проблем, которые волнуют малышей

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С взрослой точки зрения жизнь маленького ребенка может выглядеть как чистое блаженство. Но на самом деле сегодняшние дети живут с большим количеством больших проблем, которые в зависимости от обстоятельств вызывают у них страх и беспокойство.

Запугивание

Дети, над которыми издеваются, могут говорить о мучениях, но они также могут прийти домой плача, и ничего не объясняя. Разные дети реагируют по-разному. Как родитель, убедитесь, что ваш ребенок находится в безопасности. Поговорите с представителями школы, например, с классным руководителем или школьным консультантом. Лучшая защита, которую могут предложить родители — способствовать уверенности и независимости своего ребенка и быть готовыми принять меры, когда это необходимо. Обсудите и практикуйте безопасные и конструктивные пути, как ваш ребенок может реагировать на оскорбления.

Домашнее насилие



Подавляющее большинство детей живут в семьях, где есть жестокие разногласия, но злоупотребление не должны быть физическими. Даже дети, которые не видят насилие, являются уязвимыми — эмоциональные и словесные оскорбления за закрытыми дверями могут вызвать стресс, так как дети младшего возраста чувствуют и усваивают его.

Развод родителей

Для детей любого возраста разделение или развод родителей является одним из основных потерь. Самое страшное в разводе для детей в возрасте до 6 лет является неизвестность, которая приводит к стрессу, грусти и сбивает с толку. Чтобы ослабить беспокойство ребенка во время развода, заверьте его, что все будет в порядке. Избегайте обвинений и критики в сторону вашего супруга перед своими детьми. Продолжайте проводить время один-на-один с вашим ребенком — цель состоит в том, чтобы дать ему понять, что даже если родители не остаются вместе, они до сих пор любят его, поэтому не стесняйтесь часто говорить "Я тебя люблю".

Стихийные бедствия

Ураганы. Смерчи. Землетрясения. Пожары. Для детей младшего возраста, которые пережили эти или другие подобные стихийные бедствия, жизнь может быть наполнена тревогой. Чрезмерное воздействие освещения стихийных бедствий в СМИ может усилить и продлить тревогу, даже для детей, которые не испытали такие бедствия лично. Делайте все возможное, чтобы укротить свои собственные тревоги – ваше беспокойство будет передаваться детям.

Оружие и насилие

Пусть ваш ребенок знает, что огнестрельные перестрелки в общественных местах (например, школах, торговых центрах и кинотеатрах) все еще относительно редки. Обсудите конкретные шаги, которые предпринимает школа для обеспечения безопасности детей. Убедитесь, что вы контролируете то, что ваши дети смотрят по телевизору.

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