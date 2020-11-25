7 признаков хорошего врача

Язык
Coinspot 25.11.2020
BTC/USD
18988.34
ETH/USD
588.07
LTC/USD
86.83
НБУ 25.11.2020
USD/UAH
28.60
EUR/UAH
33.90
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Седлецкая Татьяна
Фото: 112.ua
Искреннее
и чуткое отношение
Очень важно найти врача, которому вы доверяете и
чувствуете себя с ним комфортно. Врач, который искренне заботится о вашем
благополучии и здоровье ребенка, с большей вероятностью обратит внимание на
симптомы и продолжит исследование, если какое-либо лечение не работает.
Открытый
и отзывчивый
Хороший врач готов слушать и тратить время, чтобы
ответить на все ваши вопросы и решить все проблемы. Слушать — не просто вопрос
вежливости. Вы хотите, чтобы ваш врач хорошо справлялся с диагнозом болезни, а для
этого ему необходимо внимательно слушать то, что вы рассказываете.
Много
знает и с удовольствием делится опытом
Хороший врач не просто реагирует на конкретную проблему
со здоровьем, которая привела пациента в его кабинет, но и учитывает общую
картину состояния здоровья этого пациента. Для этого лечащий врач должен быть
проинформирован о последних медицинских исследованиях в своей области.
Хорошая
репутация
Большинство людей выбирают своих врачей методом
"сарафанного радио". Это совершенно нормально, но попробуйте обратиться к ряду
людей, чтобы у вас был выбор и основа для сравнения. Не выбирайте и не
отвергайте врача, основываясь исключительно на одном или двух отзывах.
Легкодоступный
Хороший врач имеет регулярные рабочие часы и четкие,
последовательные рекомендации для получения медицинских консультаций и помощи в
ночное время и в выходные дни.
Уважает
вас и ваше время
Выбирая врача, спросите, сколько в среднем времени пациенты
должны ждать приема в очереди. Имейте в виду, что наличие врача, который
уважает ваше время, не означает, что вам никогда не придется ждать.
Проверенные
учетные данные
Любой, даже самый молодой и неопытный врач может иметь
причудливые дипломы и впечатляющие грамоты на стенах своего кабинета, поэтому
не основывайте свой выбор исключительно на них.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости