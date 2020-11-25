7 признаков хорошего врача

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Искреннее и чуткое отношение

Очень важно найти врача, которому вы доверяете и чувствуете себя с ним комфортно. Врач, который искренне заботится о вашем благополучии и здоровье ребенка, с большей вероятностью обратит внимание на симптомы и продолжит исследование, если какое-либо лечение не работает.

Открытый и отзывчивый

Хороший врач готов слушать и тратить время, чтобы ответить на все ваши вопросы и решить все проблемы. Слушать — не просто вопрос вежливости. Вы хотите, чтобы ваш врач хорошо справлялся с диагнозом болезни, а для этого ему необходимо внимательно слушать то, что вы рассказываете.

Много знает и с удовольствием делится опытом

Хороший врач не просто реагирует на конкретную проблему со здоровьем, которая привела пациента в его кабинет, но и учитывает общую картину состояния здоровья этого пациента. Для этого лечащий врач должен быть проинформирован о последних медицинских исследованиях в своей области.

Хорошая репутация

Большинство людей выбирают своих врачей методом "сарафанного радио". Это совершенно нормально, но попробуйте обратиться к ряду людей, чтобы у вас был выбор и основа для сравнения. Не выбирайте и не отвергайте врача, основываясь исключительно на одном или двух отзывах.

Легкодоступный

Хороший врач имеет регулярные рабочие часы и четкие, последовательные рекомендации для получения медицинских консультаций и помощи в ночное время и в выходные дни.

Уважает вас и ваше время

Выбирая врача, спросите, сколько в среднем времени пациенты должны ждать приема в очереди. Имейте в виду, что наличие врача, который уважает ваше время, не означает, что вам никогда не придется ждать.

Проверенные учетные данные

Любой, даже самый молодой и неопытный врач может иметь причудливые дипломы и впечатляющие грамоты на стенах своего кабинета, поэтому не основывайте свой выбор исключительно на них.

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