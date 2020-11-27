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5 правил крепкого сна ребенка

5 мудрых привычек сна, которые сведут на нет ночной плач младенца, позволив новоиспеченным родителям, как и малышу, крепко спать всю ночь

сегодня, 15:34
Автор:

Седлецкая Татьяна


5 правил крепкого сна ребенка

Фото: everydayme

Не кормите и не раскачивайте ребенка с целью сна

В возрасте от 4 месяцев кормление или качание может стать проблемой, если это единственный способ, с помощью которого вы можете усыпить малыша. Для того чтобы этого не произошло, создайте специальный "сонный" ритуал – процедуры, которые помогут малышу ассоциировать сон: купание в ванночке, надевание пижамы, чтение книжки, тусклый свет. Если вы уложите ребенка в его кроватку, прежде чем он станет слишком сонным, он научится засыпать не на ваших руках.

 

Не берите малыша на руки каждый раз, когда он плачет

В идеале необходимо дать малышу несколько минут, чтобы понять – может ли он успокоиться самостоятельно. Помните, что по мере своего взросления, младенцы учатся использовать свои слезы в своих же интересах. Когда вы выходите из комнаты, установите для себя таймер на пять минут. Если ваш ребенок все еще плачет по истечении этого времени, вернитесь и успокойте его. Заходите к ребенку каждые пять минут, пока он не спит. На следующую ночь установите таймер на десять минут. И так далее.


Не продлевайте ночные кормления

В возрасте полугода ребенок привыкает к полуночным перекусам, даже если не нуждается в калориях. Он также привыкает к пробуждению в конце цикла сна и думает, что должен сосать и есть, чтобы снова заснуть. Ночные кормления не только разрушают ваш сон, но и могут повлиять на дневное питание ребенка.

 

Старайтесь, чтобы малыш не дремал на ходу

Позволить ребенку небольшую дозу сна в коляске может стать настоящим искушением для вас. Но короткий сон в движении может повлиять на способность малыша спать в своей кроватке ночью. Разберитесь с тем, сколько часов сна необходимо вашему ребенку, исходя из его возраста. Организуйте свой день таким образом, чтобы он мог дремать в своей кроватке дома, а на улице занимался созерцанием окрестностей.


Не позволяйте малышу поздно ложиться спать

Вы можете ошибочно полагать, что позднее укладывание гарантирует крепкий и продолжительный сон, так как малыш сильнее устал, но такие действия могут иметь неприятные последствия. Когда малыш не ложится спать вовремя, он переутомляется и ему требуется больше времени, чтобы заснуть.


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