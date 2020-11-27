5 правил крепкого сна ребенка

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Седлецкая Татьяна
Фото: everydayme
Не кормите и не
раскачивайте ребенка с целью сна
В возрасте от 4 месяцев кормление или качание может стать проблемой, если
это единственный способ, с помощью которого вы можете усыпить малыша. Для того
чтобы этого не произошло, создайте специальный "сонный" ритуал – процедуры,
которые помогут малышу ассоциировать сон: купание в ванночке, надевание пижамы,
чтение книжки, тусклый свет. Если вы уложите ребенка в его кроватку, прежде чем
он станет слишком сонным, он научится засыпать не на ваших руках.
Не берите
малыша на руки каждый раз, когда он плачет
В идеале необходимо дать малышу несколько минут, чтобы понять – может ли он
успокоиться самостоятельно. Помните, что по мере своего взросления, младенцы
учатся использовать свои слезы в своих же интересах. Когда вы выходите из комнаты,
установите для себя таймер на пять минут. Если ваш ребенок все еще плачет по
истечении этого времени, вернитесь и успокойте его. Заходите к ребенку каждые
пять минут, пока он не спит. На следующую ночь установите таймер на десять
минут. И так далее.
Не продлевайте ночные кормления
В возрасте полугода ребенок привыкает к полуночным перекусам, даже если не нуждается в калориях.
Он также привыкает к пробуждению в конце цикла сна и думает, что должен сосать
и есть, чтобы снова заснуть. Ночные кормления не только разрушают ваш сон, но и
могут повлиять на дневное питание ребенка.
Старайтесь,
чтобы малыш не дремал на ходу
Позволить ребенку небольшую дозу сна в коляске может стать настоящим искушением
для вас. Но короткий сон в движении может повлиять на способность малыша спать
в своей кроватке ночью. Разберитесь с тем, сколько часов сна необходимо вашему
ребенку, исходя из его возраста. Организуйте свой день таким образом, чтобы он
мог дремать в своей кроватке дома, а на улице занимался созерцанием
окрестностей.
Не позволяйте малышу поздно ложиться спать
Вы можете ошибочно полагать, что позднее
укладывание гарантирует крепкий и продолжительный сон, так как малыш сильнее
устал, но такие действия могут иметь неприятные последствия. Когда малыш не
ложится спать вовремя, он переутомляется и ему требуется больше времени, чтобы заснуть.
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