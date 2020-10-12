7 навыков, необходимых ребенку в самостоятельной жизни

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Седлецкая Татьяна
1. Говорить "нет"
Подростки. Фото: intalent.pro
Говорить "нет" — это нормально! Каждый ребенок имеет
право отстаивать свои желания и не делать то, чего ему не хочется.
2. Доверять своей интуиции
Важно научиться прислушиваться и доверять своей интуиции,
ведь в отдельных ситуациях, когда что-то кажется неправильным, чаще всего, так
оно и есть!
3. Быть открытым к дружбе
Старшие классы школы – этап, когда социальные навыки
ребенка оказываются важны, как никогда. Именно в подростковом возрасте симпатии
и антипатии у молодых людей меняются очень быстро, поэтому сегодня — идеальное
время заводить новые знакомства с людьми с совершенно иными интересами.
4. Работников магазина не волнует, что вы покупаете
Покупать средства личной гигиены, презервативы, лекарства,
слабительные средства – совершенно нормально, и не имеет значения, что думают окружающие!
5. Сосредоточиться на своем психическом здоровье
Научите ребенка не откладывать проблемы с эмоциональным здоровьем
в долгий ящик. Помогите ему разработать действенные механизмы для преодоления психологических
проблем и борьбы со стрессом – эти навыки станут ключевыми в самостоятельной жизни.
6. Признавать свои ошибки
Совершая ошибку, важно уметь признать это. Люди намного охотнее
помогут человеку, признавшему, что совершил глупость. Это касается школы,
работы и личной жизни.
7. Наслаждаться жизнью
Сегодня ребенок может не верить вашим словам о том, что
юность – это лучшие годы в его жизни. Тем не менее научите своего подростка извлекать
максимум здорового удовольствия от жизни!
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