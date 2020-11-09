5 мифов о молочных зубах

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Седлецкая Татьяна
Фото: funart.pro
МИФ:
Молочные зубы не так важны, как постоянные
ФАКТ: Да, первичные зубы
вашего ребенка носят временный характер и в конечном итоге выпадают. Но молочные
зубы необходимы для приема пищи, правильного питания, строения лица, а также
для обеспечения пространства для взрослых зубов, чтобы они выросли должным
образом. Малыш также будет нуждаться в своих зубах, чтобы иметь возможность произносить
многие звуки.
МИФ:
Вы должны чистить зубы ребенка один раз в день
ФАКТ: научите своего
малыша чистить зубы два раза в день — один раз после завтрака, а второй раз –
перед сном. Если у ребенка пока нет зубов, оберните палец мокрым бинтом и
аккуратно протрите его десны — это удаляет налет и помогает малышу
приспособиться к процессу чистки полости рта. После появления первых зубов
воспользуйтесь первой детской зубной щеткой.
МИФ:
Дети не должны использовать фторсодержащие зубные пасты до 2-х лет
ФАКТ: сейчас эксперты
советуют использовать фторсодержащие зубные пасты с самого детства. Фтор
значительно снижает вероятность распада зубов. Но большинство годовалых детей
не могут сопротивляться глотанию зубной пасты во время чистки зубов, а большие
объемы пасты в организме могут привести к флюорозу, который вызывает дефекты
эмали постоянных зубов, делая их более уязвимыми к кариесу. Поэтому используйте
во время чистки лишь маленький мазок пасты.
МИФ:
На молочных зубах не появляется кариес
ФАКТ: Каждый раз, когда
ваш ребенок потребляет то, что содержит сахар или крахмал, бактерии во рту
производят кислоту, которая разъедает зубную эмаль. Чем дольше зубы вашего
ребенка находятся в контакте с пищей, тем больше вреда причиняется зубам. В
целях дальнейшего снижения риска образования кариозных полостей, кормите
ребенка питательными закусками (например, фрукты и овощи) вместо сладостей.
Если он хочет пить между приемами пищи, дайте малышу воду вместо подслащенного
напитка или сока.
МИФ:
Вы должны запланировать первый стоматологический осмотр ребенка в 3 года
ФАКТ: Стоматологи по
всему миру рекомендуют, чтобы ребенок посетил стоматолога после того, как у
него появится первый зуб или до своего первого дня рождения. Около 60 % детей имеют
кариес еще до того, как им исполнится 5 лет.
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