5 мифов о молочных зубах

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МИФ: Молочные зубы не так важны, как постоянные

ФАКТ: Да, первичные зубы вашего ребенка носят временный характер и в конечном итоге выпадают. Но молочные зубы необходимы для приема пищи, правильного питания, строения лица, а также для обеспечения пространства для взрослых зубов, чтобы они выросли должным образом. Малыш также будет нуждаться в своих зубах, чтобы иметь возможность произносить многие звуки.

МИФ: Вы должны чистить зубы ребенка один раз в день

ФАКТ: научите своего малыша чистить зубы два раза в день — один раз после завтрака, а второй раз – перед сном. Если у ребенка пока нет зубов, оберните палец мокрым бинтом и аккуратно протрите его десны — это удаляет налет и помогает малышу приспособиться к процессу чистки полости рта. После появления первых зубов воспользуйтесь первой детской зубной щеткой.

МИФ: Дети не должны использовать фторсодержащие зубные пасты до 2-х лет

ФАКТ: сейчас эксперты советуют использовать фторсодержащие зубные пасты с самого детства. Фтор значительно снижает вероятность распада зубов. Но большинство годовалых детей не могут сопротивляться глотанию зубной пасты во время чистки зубов, а большие объемы пасты в организме могут привести к флюорозу, который вызывает дефекты эмали постоянных зубов, делая их более уязвимыми к кариесу. Поэтому используйте во время чистки лишь маленький мазок пасты.

МИФ: На молочных зубах не появляется кариес

ФАКТ: Каждый раз, когда ваш ребенок потребляет то, что содержит сахар или крахмал, бактерии во рту производят кислоту, которая разъедает зубную эмаль. Чем дольше зубы вашего ребенка находятся в контакте с пищей, тем больше вреда причиняется зубам. В целях дальнейшего снижения риска образования кариозных полостей, кормите ребенка питательными закусками (например, фрукты и овощи) вместо сладостей. Если он хочет пить между приемами пищи, дайте малышу воду вместо подслащенного напитка или сока.

МИФ: Вы должны запланировать первый стоматологический осмотр ребенка в 3 года

ФАКТ: Стоматологи по всему миру рекомендуют, чтобы ребенок посетил стоматолога после того, как у него появится первый зуб или до своего первого дня рождения. Около 60 % детей имеют кариес еще до того, как им исполнится 5 лет.

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