4 мифа о детях и запорах

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Миф: запор — это не проблема

На самом деле каждый ребенок время от времени испытывает запор, который не является серьезной проблемой. Но запор также может стать хроническим — прямая кишка ребенка уплотняется, что образовывает большие твердые каловые массы. Подобное явление вызывает не только дискомфорт, но и растягивает прямую кишку, давит на мочевой пузырь и вызывает ночное недержание мочи. Со временем растянутая прямая кишка также может потерять тонус и чувствительность. Хронический запор является основной причиной рецидивирующих инфекций мочевыводящих путей у девочек.

Миф: вы узнаете, когда у вашего ребенка случится запор

На самом деле многие родители не осознают, что их ребенок страдает запором и может иметь серьезную хроническую проблему. Но эксперты в области педиатрии утверждают, что у более 90% пациентов обнаруживаются скрытые симптомы при осмотре. Если у вас возникают любые сомнения касательно здоровья вашего ребенка, обязательно обратитесь к врачу.

Миф: дети, которые ежедневно ходят в туалет, не страдают запором

Несомненно, дети должны опустошать кишечник каждый день, но даже при ежедневном акте дефекации, малыши все еще могут испытывать запор, так как их кишечник не полностью опустошается.

Миф: употребление большего количества клетчатки облегчит запор

Конечно, клетчатка помогает поддерживать бесперебойную работу организма, но она не всегда устраняет запор. При длительном запоре высокой тяжести пересмотра одной лишь диеты недостаточно. Для таких случаев врачи рекомендуют чередовать слабительные с клизмами, но сначала необходимо получить более подробную информацию у вашего педиатра.

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