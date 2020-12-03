Купание новорожденного

Язык
Coinspot 03.12.2020
BTC/USD
19321.34
ETH/USD
611.76
LTC/USD
89.00
НБУ 03.12.2020
USD/UAH
28.66
EUR/UAH
34.61
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Седлецкая Татьяна
Фото: iStock
В течение первой недели лучше всего предпочесть полноценному купанию влажную теплую салфетку. Часто мойте лицо и руки малыша, а также тщательно очищайте область гениталий после каждого изменения подгузника.
Купание ребенка в ванной
После того как пуповина высыхает и отпадает, вы можете начать купать новорожденного в ванночке каждые несколько дней. Удобнее всего использовать кухонную раковину или маленькую пластиковую детскую ванну, заполненную теплой водой, а не стандартную ванну. Хотя некоторые родители купают своих детей каждый день, водные процедуры требуются малышу не чаще трех раз в неделю в течение первого года, так как частое купание может высушить кожу младенца.
Шаг за шагом: как искупать ребенка
Соберите все принадлежности для ванны и удостоверьтесь, что в комнате достаточно тепло, чтобы малыш не переохладился после ванны.
Подготовьте воду для купания и постепенно окуните малыша в воду, используя одну руку, чтобы поддержать шею и голову новорожденного. Умойте малыша чистой водой.
Регулярно подливайте воду в ванночку во время купания, чтобы вода не стала слишком холодной. Используя мягкое мыло, вымойте ребенка с помощью своей руки или кусочка мягкой ткани плавными движениями сверху вниз. Начните с мытья головы – ото лба к затылку.
Ополосните ребенка из ковша чистой водой. Затем очень осторожно вытащите малыша из ванны, поддерживая шею и голову. Оберните ребенка в полотенце с капюшоном. Если кожа новорожденного все еще шелушится от рождения, вы можете нанести мягкий лосьон для младенца после ванны.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости