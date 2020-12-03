Купание новорожденного

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В течение первой недели лучше всего предпочесть полноценному купанию влажную теплую салфетку. Часто мойте лицо и руки малыша, а также тщательно очищайте область гениталий после каждого изменения подгузника.

Купание ребенка в ванной

После того как пуповина высыхает и отпадает, вы можете начать купать новорожденного в ванночке каждые несколько дней. Удобнее всего использовать кухонную раковину или маленькую пластиковую детскую ванну, заполненную теплой водой, а не стандартную ванну. Хотя некоторые родители купают своих детей каждый день, водные процедуры требуются малышу не чаще трех раз в неделю в течение первого года, так как частое купание может высушить кожу младенца.

Шаг за шагом: как искупать ребенка

Соберите все принадлежности для ванны и удостоверьтесь, что в комнате достаточно тепло, чтобы малыш не переохладился после ванны.

Подготовьте воду для купания и постепенно окуните малыша в воду, используя одну руку, чтобы поддержать шею и голову новорожденного. Умойте малыша чистой водой.

Регулярно подливайте воду в ванночку во время купания, чтобы вода не стала слишком холодной. Используя мягкое мыло, вымойте ребенка с помощью своей руки или кусочка мягкой ткани плавными движениями сверху вниз. Начните с мытья головы – ото лба к затылку.

Ополосните ребенка из ковша чистой водой. Затем очень осторожно вытащите малыша из ванны, поддерживая шею и голову. Оберните ребенка в полотенце с капюшоном. Если кожа новорожденного все еще шелушится от рождения, вы можете нанести мягкий лосьон для младенца после ванны.

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