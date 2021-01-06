Кошмары у ребенка - как остановить страшные сны





Ребенок боится спать. Фото: Familie.de

Кошмары наиболее распространены у детей в возрасте от 6 до 10 лет. В то время как дошкольники имеют активное воображение и беспокоятся монстрах под их кроватями, кошмары детей старшего возраста включают реальные страхи, такие как похищение или убийство.

Одно исследование голландских ученых показало, что от кошмарных снов страдают дети:

- 96 % - в возрасте от 7 до 9 лет

- 68 % — от 4 до 6 лет

- 76 % — от 10 до 12 лет

Кошмары случаются во время сна, и многие дети не просыпаются после них. Тем не менее, сны могут разбудить ребенка, потому что они вызывают реакцию борьбы или полета тела, что ускоряет частоту сердечных сокращений. Любой источник стресса, даже переутомление, может увеличить риск наличия кошмаров.

Проявите понимание. Если вашему ребенку приснился кошмарный сон, успокойте его, проверьте, как он себя чувствует.

Установите режим сна. Дети, которые ложатся спать слишком поздно, более подвержены ночным кошмарам. Дети школьного возраста нуждаются 10-11 ч. ночного сна. Игры на планшете и компьютере, а также воздействие экрана телевизора тормозят производство снотворного гормона мелатонина.

Мягкая игрушка. Наличие новой игрушки может помочь вашему ребенку чувствовать себя увереннее в постели. Вы можете сказать ребенку, что новый мягкий друг будет защищать его от кошмаров.

Перепрограммирование мозга вашего ребенка. Плохие сны могут просто стать привычкой детского ума. После кошмара или перед сном, он должен думать о чем-то счастливом и веселом. Научите ребенка, как это лучше делать, или воспользуйтесь такими аудио-стимуляторами, как звуки моря или леса.

Вы также можете помочь ребенку научиться различать фантазии и реальность, подойдя к решению этого вопроса более логичным образом. Если он боится что-то вроде землетрясения или пожара, вы можете помочь ему сосредоточиться на решениях. Разработайте вместе план эвакуации в случае пожара, например, и меняйте батарейки в дымовой пожарной сигнализации вместе с ребенком.

Внешняя помощь. Если ни одна из этих стратегий не работает, а кошмары ребенка продолжаются несколько недель подряд, вы можете обратиться за помощью и прибегнуть к когнитивно-поведенческой терапии.

Ранее "Комментарии" писали о том, как бороться с ночными визитами ребенка в спальню родителей.

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