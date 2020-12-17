Что делать, если ребенок часто просыпается ночью

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Седлецкая Татьяна
Фото: yazykrazgovora
Ночные пробуждения — нормальная часть цикла сна. Многие
дети засыпают после короткого пробуждения без посторонней помощи. К сожалению,
не все овладели этим навыком во младенчестве. Другими словами, если ваш ребенок
рассчитывает на вас, чтобы заснуть, у него может возникнуть проблема с
самостоятельным засыпанием.
Как
бороться с ночными визитами ребенка в спальню родителей
Некоторые дети в возрасте 6-7 лет все еще могут
испытывать проблемы с засыпанием без любимой мягкой игрушки, книжки или мамы. Если
эта помощь недоступна, когда ваш ребенок просыпается ночью, у него возникает проблема
с повторным засыпанием. Используйте белый шум или мягкую фоновую музыку. Что бы
вы ни делали, вы должны покинуть комнату ребенка, прежде чем он уснет – так
малыш не проснется, задаваясь вопросом, почему вас больше нет.
Разработайте план и придерживайтесь его. Сопроводите своего
ребенка обратно в его комнату, быстро поцелуйте и уходите. Будьте готовы повторять
эти действия снова и снова. Если ваш ребенок болен или имеет особенно плохой
сон, вы можете немного изменить свои правила.
Вознаграждения могут быть отличным способом поощрения для
ребенка, чтобы спать в своей постели всю ночь. Вы можете испытывать чувство
стыда, полагая, что подкупаете своего малыша, но научиться оставаться в своей
постели — тяжелая работа, и нет ничего плохого в том, чтобы вознаградить ребенка
за его усилия.
Чтобы улучшить сотрудничество с ребенком, вовлеките его в
процесс принятия решений, касающихся семейных правил сна. Многие дети останутся
в своей комнате, если они знают, что по субботам семья спит до 9 утра. Если,
например, вы настаиваете, чтобы он спал в своей комнате до 7 утра, а на часах
сейчас 5 утра, компромисс встать с постели в 6 часов может устроить вас обоих. Если
ваш ребенок пока не понимает время, используйте лист бумаги, прицепив его часы,
и маркер, чтобы нарисовать согласованное время пробуждения. Когда два числа
совпадут, ваш ребенок будет знать, что он может покинуть свою комнату.
Подумайте о том, чтобы поделиться с ребенком своей
спальней, но не своей кроватью. Скажите малышу, что он может остаться в комнате родителей только в том случае, если
согласиться посидеть в кресле. После нескольких ночей или недель собственный
мягкий матрас покажется ребенку более привлекательным.
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