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Что делать, если ребенок часто просыпается ночью

Вопрос «почему ребенок не спит ночью?» многие родители продолжают задавать даже после того, как ребенок начинает ходить в школу. Вы можете быть удивлены, узнав, что ни один ребенок (и взрослый тоже) не спит всю ночь.

сегодня, 15:39
Автор:

Седлецкая Татьяна


Что делать, если ребенок часто просыпается ночью

Фото: yazykrazgovora

Ночные пробуждения — нормальная часть цикла сна. Многие дети засыпают после короткого пробуждения без посторонней помощи. К сожалению, не все овладели этим навыком во младенчестве. Другими словами, если ваш ребенок рассчитывает на вас, чтобы заснуть, у него может возникнуть проблема с самостоятельным засыпанием.

Как бороться с ночными визитами ребенка в спальню родителей

Некоторые дети в возрасте 6-7 лет все еще могут испытывать проблемы с засыпанием без любимой мягкой игрушки, книжки или мамы. Если эта помощь недоступна, когда ваш ребенок просыпается ночью, у него возникает проблема с повторным засыпанием. Используйте белый шум или мягкую фоновую музыку. Что бы вы ни делали, вы должны покинуть комнату ребенка, прежде чем он уснет – так малыш не проснется, задаваясь вопросом, почему вас больше нет.

Разработайте план и придерживайтесь его. Сопроводите своего ребенка обратно в его комнату, быстро поцелуйте и уходите. Будьте готовы повторять эти действия снова и снова. Если ваш ребенок болен или имеет особенно плохой сон, вы можете немного изменить свои правила.

Вознаграждения могут быть отличным способом поощрения для ребенка, чтобы спать в своей постели всю ночь. Вы можете испытывать чувство стыда, полагая, что подкупаете своего малыша, но научиться оставаться в своей постели — тяжелая работа, и нет ничего плохого в том, чтобы вознаградить ребенка за его усилия.

Чтобы улучшить сотрудничество с ребенком, вовлеките его в процесс принятия решений, касающихся семейных правил сна. Многие дети останутся в своей комнате, если они знают, что по субботам семья спит до 9 утра. Если, например, вы настаиваете, чтобы он спал в своей комнате до 7 утра, а на часах сейчас 5 утра, компромисс встать с постели в 6 часов может устроить вас обоих. Если ваш ребенок пока не понимает время, используйте лист бумаги, прицепив его часы, и маркер, чтобы нарисовать согласованное время пробуждения. Когда два числа совпадут, ваш ребенок будет знать, что он может покинуть свою комнату.

Подумайте о том, чтобы поделиться с ребенком своей спальней, но не своей кроватью. Скажите малышу, что он может остаться в  комнате родителей только в том случае, если согласиться посидеть в кресле. После нескольких ночей или недель собственный мягкий матрас покажется ребенку более привлекательным.


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