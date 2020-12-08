Короткое руководство по чтению с малышом

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Чтение детям также является отличным способом, чтобы погрузить их в звуки и ритм речи, что имеет решающее значение для развития языка.

От рождения до 6 месяцев

Так как зрение младенца еще развивается, выбирайте книги с большими картинками высокой контрастности. Если вы читаете ребенку вслух, вы можете выбрать для этого любую книгу, даже взрослые журналы, так как в этом возрасте малыш еще не осмысливает слова, которые вы говорите, а прислушивается к тону вашего голоса, настраиваясь на звуки и ритм голоса.

От 7 до 12 месяцев

Наиболее значимые для деток слова в этом возрасте – это имена и названия вещей в их повседневной жизни, например, "мама", "папа", "собачка", "молоко", "бутылка", "соска" и т.д. Книги, в которых речь идет об одном человеке или объекте – лучший выбор для деток этого возраста. Показывайте малышу картинки, указывая на них пальцем. Обыгрывайте мимикой лица, голосом и руками то, что читаете.

От 12 до 19 месяцев

Теперь вы можете начать вводить книги с несколькими предложениями на одной странице. Приглашайте малыша к интерактивному участию во время чтения, задавая такие вопросы, как "Что говорит собака?" или "Как кошечка выгибает спину?" В этом возрасте начинайте показывать и рассказывать ребенку о предметах, с которыми он не сталкивается каждый день. Кроме того, с 15 до 18 месяцев малыш уже в состоянии ответить на вопросы с помощью одного слова или звука, поэтому дайте ему такую возможность, спрашивая: "Что это?"

19 до 24 месяцев

Многие малыши в этом возрасте находят процедуру чтения стабильной и успокаивающей. То же самое касается и знакомых книг. Это помогает объяснить, почему начиная с 18 месяцев дети могут просить читать им одну и ту же книгу снова и снова.

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