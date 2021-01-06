Кормление малыша в первый год жизни

Язык
Coinspot 06.01.2021
BTC/USD
34518.68
ETH/USD
1104.10
LTC/USD
160.42
НБУ 06.01.2021
USD/UAH
28.55
EUR/UAH
35.10
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Седлецкая Татьяна
Фото: firestock
Очень
важно с первых же дней приучать ребенка есть в определенные часы.
В 5-6 месяцев, когда врач назначит малышу первый прикорм,
давайте кашу или пюре только с ложки, а не через рожок. Этот навык поможет вам перевести
ребенка к 9 месяцам, по назначению врача, на так называемое ползунковое меню и
приучить к разнообразной по консистенции и вкусовым качествам пище. Если же
прикорм дается ребенку через рожок, у него образуется привычка принимать только
жидкую пищу, и он не сможет получить всего, что необходимо для его нормального
физического развития. У ребенка, привыкшего к рожку, густая пища или малейший
комочек в ней может вызвать рвоту.
Здоровые дети, если их правильно кормят, обычно едят с
аппетитом. Детей, которые плохо едят, не следует развлекать, стараясь незаметно
сложить в рот пищу, так как для ее наилучшего усвоения надо, чтобы внимание
было сосредоточено на еде.
Нельзя
кормить ребенка насильно! Отказ от пищи обычно имеет свои причины: он может быть
вызван нездоровьем ребенка, непривычной обстановкой и другими обстоятельствами.
Если ребенок не ест, лучше пропустить одно кормление, чем прибегать к насилию.
Насильственное кормление вызывает у ребенка протест и закрепляет отрицательное
отношение к еде. При этом может возникнуть рвота, которая, повторившись
несколько раз, закрепляется. Кормление превращается в пытку и для матери, и для
ребенка.
Во время кормления даже самого маленького ребенка
необходимо по мере загрязнения вытирать ему щеки, подбородок и рот. Ребенку,
привыкшему во время кормления сидеть с "усами" и "бородой", впоследствии трудно
будет усвоить привычку пользоваться салфеткой, так как запачканное лицо станет
для него обычным явлением.
С 7-8-месячного возраста нужно приучать ребенка пить из
чашки, а 9-10-месячного ребенка, если у него уже не меньше четырех зубов, —
приучать откусывать кусочек хлеба во время обеда. Часть хлеба можно покрошить в
суп, а небольшой кусочек – дать в руки и приучать откусывать от него.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости