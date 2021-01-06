kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 06.01.2021

BTC/USD

34518.68

ETH/USD

1104.10

LTC/USD

160.42

НБУ 06.01.2021

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

35.10

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг дети Кормление малыша в первый год жизни
commentss НОВОСТИ Все новости

Кормление малыша в первый год жизни

У маленьких детей образуется ряд привычек и навыков, связанных с приемом пищи. Важно приучить ребенка к пище разного вкуса. Некоторые дети привыкают только к сладкой пище и отказываются от таких необходимых блюд, как овощное пюре или мясной фарш

сегодня, 10:38
Автор:

Седлецкая Татьяна


Кормление малыша в первый год жизни

Фото: firestock

Очень важно с первых же дней приучать ребенка есть в определенные часы.

В 5-6 месяцев, когда врач назначит малышу первый прикорм, давайте кашу или пюре только с ложки, а не через рожок. Этот навык поможет вам перевести ребенка к 9 месяцам, по назначению врача, на так называемое ползунковое меню и приучить к разнообразной по консистенции и вкусовым качествам пище. Если же прикорм дается ребенку через рожок, у него образуется привычка принимать только жидкую пищу, и он не сможет получить всего, что необходимо для его нормального физического развития. У ребенка, привыкшего к рожку, густая пища или малейший комочек в ней может вызвать рвоту.

Здоровые дети, если их правильно кормят, обычно едят с аппетитом. Детей, которые плохо едят, не следует развлекать, стараясь незаметно сложить в рот пищу, так как для ее наилучшего усвоения надо, чтобы внимание было сосредоточено на еде.

Нельзя кормить ребенка насильно! Отказ от пищи обычно имеет свои причины: он может быть вызван нездоровьем ребенка, непривычной обстановкой и другими обстоятельствами. Если ребенок не ест, лучше пропустить одно кормление, чем прибегать к насилию. Насильственное кормление вызывает у ребенка протест и закрепляет отрицательное отношение к еде. При этом может возникнуть рвота, которая, повторившись несколько раз, закрепляется. Кормление превращается в пытку и для матери, и для ребенка.

Во время кормления даже самого маленького ребенка необходимо по мере загрязнения вытирать ему щеки, подбородок и рот. Ребенку, привыкшему во время кормления сидеть с "усами" и "бородой", впоследствии трудно будет усвоить привычку пользоваться салфеткой, так как запачканное лицо станет для него обычным явлением.

С 7-8-месячного возраста нужно приучать ребенка пить из чашки, а 9-10-месячного ребенка, если у него уже не меньше четырех зубов, — приучать откусывать кусочек хлеба во время обеда. Часть хлеба можно покрошить в суп, а небольшой кусочек – дать в руки и приучать откусывать от него. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ