Кормление малыша в первый год жизни

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Очень важно с первых же дней приучать ребенка есть в определенные часы.

В 5-6 месяцев, когда врач назначит малышу первый прикорм, давайте кашу или пюре только с ложки, а не через рожок. Этот навык поможет вам перевести ребенка к 9 месяцам, по назначению врача, на так называемое ползунковое меню и приучить к разнообразной по консистенции и вкусовым качествам пище. Если же прикорм дается ребенку через рожок, у него образуется привычка принимать только жидкую пищу, и он не сможет получить всего, что необходимо для его нормального физического развития. У ребенка, привыкшего к рожку, густая пища или малейший комочек в ней может вызвать рвоту.

Здоровые дети, если их правильно кормят, обычно едят с аппетитом. Детей, которые плохо едят, не следует развлекать, стараясь незаметно сложить в рот пищу, так как для ее наилучшего усвоения надо, чтобы внимание было сосредоточено на еде.

Нельзя кормить ребенка насильно! Отказ от пищи обычно имеет свои причины: он может быть вызван нездоровьем ребенка, непривычной обстановкой и другими обстоятельствами. Если ребенок не ест, лучше пропустить одно кормление, чем прибегать к насилию. Насильственное кормление вызывает у ребенка протест и закрепляет отрицательное отношение к еде. При этом может возникнуть рвота, которая, повторившись несколько раз, закрепляется. Кормление превращается в пытку и для матери, и для ребенка.

Во время кормления даже самого маленького ребенка необходимо по мере загрязнения вытирать ему щеки, подбородок и рот. Ребенку, привыкшему во время кормления сидеть с "усами" и "бородой", впоследствии трудно будет усвоить привычку пользоваться салфеткой, так как запачканное лицо станет для него обычным явлением.

С 7-8-месячного возраста нужно приучать ребенка пить из чашки, а 9-10-месячного ребенка, если у него уже не меньше четырех зубов, — приучать откусывать кусочек хлеба во время обеда. Часть хлеба можно покрошить в суп, а небольшой кусочек – дать в руки и приучать откусывать от него.

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