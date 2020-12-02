Когда и как рассказать своему малышу, что вы беременны

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Если ваш малыш младше 18 месяцев, нет необходимости заводить с ним сложные разговоры о появлении малыша — ребенок моложе 18 месяцев вряд ли заметит, что вы беременны до вашего третьего триместра.

Если вашему ребенку исполнилось 18 или более месяцев, вы можете рассказать ему о своей беременности, как только ваш живот станет достаточно большим, так как ваша беременность будет иметь для ребенка больше смысла, если он увидит некоторые доказательства.

Прежде чем рассказать своему ребенку о беременности, вы можете начать закладывать фундамент. Возможно, вам захочется прочитать ребенку детские книги на тему "откуда берутся дети". Или вы можете поговорить о друзьях вашего ребенка и их младших братьях и сестрах, а затем сказать: "Когда-нибудь у тебя может быть маленький брат или сестра".

Реакция ребенка

Ваш ребенок может начать беспокоиться в течение месяца до родов. По мере роста живота вы становитесь менее энергичной и все более сосредотачиваетесь на появлении малыша. Ввиду всех этих изменений ваш ребенок может начать больше нуждаться в вашем внимании, развить новые страхи и даже вызвать регресс в своем развитии. Это совершенно нормально. Ваша любовь и поддержка помогут ему восстановить доверие и подготовиться к роли старшего брата или сестры.

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