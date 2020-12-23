Как способствовать развитию мозга у малышей

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Часто родители ошибочно полагают, что им нужны последние электронные гаджеты, чтобы помочь детям получить базовые навыки чтения, прежде чем они начнут ходить в школу. Однако то, что действительно нужно детям, — это время и внимание родителей, которые говорят, читают, поют и играют с ними. Чем больше мама взаимодействует со своим ребенком в более тесной связи, тем лучше и быстрее развивается и растет детский мозг.

Причина и следствие

В какой-то момент все дети изучают для себя такую игру — бросать пищу за борт своего стульчика и смотреть как мама или папа забирают ее. Это все причинно-следственные связи и изучение постоянства объекта. Дети любят видеть какой эффект создают их действия и возможность повторно произвести это снова и снова.

Вода

Сенсорный опыт успокаивающей воды может помочь повысить развитие мозга. Для получения дополнительного бонуса, принимайте ванну с ребенком, чтобы максимизировать драгоценный контакт кожа к коже.

Запахи

Предоставляя малышу изучение различных ароматов, вы таким забавным способом стимулируете развитие мозга вашего ребенка. Попробуйте применить лосьон с лавандой во время ночного массажа или совершить поездку в сад, чтобы уловить запахи цветов.

Гендерное разнообразие

Исследования показывают, что, независимо от культуры, мужчины играют с детьми иначе, чем женщины, и дети выигрывают от обоих видов игры. В то время как женщины имеют тенденцию обниматься с малышом, мужчины, как правило, поднимают ребенка вверх и имитируют движение качели.

Разговор

Общаясь с вашим ребенком, вы помогаете ему развивать свой словарный запас, даже в стадии младенчества. Родители должны понимать, какое сообщение отправляет им малыш своим плачем, например. Исследования показали, что количество слов, которые ребенок выучит в возрасте до трех лет, напрямую зависит о того, сколько слов говорят в доме.

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