Как способствовать развитию мозга у малышей

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Седлецкая Татьяна
Фото: 1zoom
Часто родители ошибочно полагают, что им нужны последние
электронные гаджеты, чтобы помочь детям получить базовые навыки чтения, прежде
чем они начнут ходить в школу. Однако то, что действительно нужно детям, — это
время и внимание родителей, которые говорят, читают, поют и играют с ними. Чем
больше мама взаимодействует со своим ребенком в более тесной связи, тем лучше и
быстрее развивается и растет детский мозг.
Причина
и следствие
В какой-то момент все дети изучают для себя такую игру —
бросать пищу за борт своего стульчика и смотреть как мама или папа забирают ее.
Это все причинно-следственные связи и изучение постоянства объекта. Дети любят
видеть какой эффект создают их действия и возможность повторно произвести это
снова и снова.
Вода
Сенсорный опыт успокаивающей воды может помочь повысить
развитие мозга. Для получения дополнительного бонуса, принимайте ванну с
ребенком, чтобы максимизировать драгоценный контакт кожа к коже.
Запахи
Предоставляя малышу изучение различных ароматов, вы таким
забавным способом стимулируете развитие мозга вашего ребенка. Попробуйте
применить лосьон с лавандой во время ночного массажа или совершить поездку в
сад, чтобы уловить запахи цветов.
Гендерное
разнообразие
Исследования показывают, что, независимо от культуры,
мужчины играют с детьми иначе, чем женщины, и дети выигрывают от обоих видов
игры. В то время как женщины имеют тенденцию обниматься с малышом, мужчины, как
правило, поднимают ребенка вверх и имитируют движение качели.
Разговор
Общаясь с вашим ребенком, вы помогаете ему развивать свой
словарный запас, даже в стадии младенчества. Родители должны понимать, какое
сообщение отправляет им малыш своим плачем, например. Исследования показали,
что количество слов, которые ребенок выучит в возрасте до трех лет, напрямую
зависит о того, сколько слов говорят в доме.
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