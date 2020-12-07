Как сохранить магию Рождества для старших детей





Фото: naked-science

Независимо от того, как сильно мы хотим, чтобы наши дети оставались малышами и встречали каждый день с удивлением, в конце концов, они вырастают из веры в фей и эльфов, и даже в любимого Санта-Клауса. Есть много способов, чтобы поддержать в старших детях дух праздника, и на этом новом этапе принести еще больше радости в вашу семью!

Сейчас прекрасное время, чтобы привлечь вашего ребенка к участию в общественной работе и научить их ценности праздновать Новый год и Рождество в кругу семьи. Поручите ребенку стать добровольцем в доставке обедов нуждающимся, упаковывать подарки для родственников, или поучаствовать в программе "Секретный Санта", чтобы ваш ребенок мог стать "Сантой" для другого малыша.

Теперь, когда ваши дети подросли, вы можете привлечь их к такому важному делу, как выбор подарков для близких людей. Начинайте уже сейчас, ведь многие не любят откладывать такой момент, как подготовка подарков, на последний день, когда витрины магазинов остаются буквально пустыми. Обсудите с ребенком некоторые идеи, которые придутся по душе вашим любимым людям, а у вас будет достаточно времени, чтобы воплотить их в жизнь.

Составьте список пожеланий. Верят дети в Санту или Деда мороза, или не верят – всем нравится находить подарки в новогоднюю ночь под елкой. Поэтому не стоит забывать о замечательной традиции в канун Нового года писать письмо на Северный полюс. Когда дети выросли, вам уже не нужно делать вид, что вы бросаете их письмо в почтовый ящик. Сейчас вы можете изложить свою благодарность за уходящий год, вспомнить все радостные события, загадать желание и попросить подарки, а в новогоднюю ночь прочитать друг другу свои письма.

Праздники могут быть беспокойным и стрессовым периодом, когда необходимо успеть сделать слишком много вещей за очень маленький промежуток времени. Поэтому остановитесь и сделайте глубокий вдох. Выходите во двор лепить снеговика всем семейством, наслаждаясь каждым моментом. Если вы умеете поддержать праздничный дух в своем доме, ваши дети тоже начнут испытывать схожие чувства, ведь новогодняя лихорадка – заразна!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!