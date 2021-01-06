Как сформировать правильную осанку у детей





Дети сидят за партой. Фото: bessarabiainform

Приятно смотреть на детей, имеющих правильную красивую осанку. Но она важна не только в эстетическом отношении. Правильная осанка необходима для нормальной работы и нормального развития внутренних органов: легких, сердца, пищеварительного аппарата.

Правильную осанку надо развивать у ребенка с раннего возраста. Для того чтобы у ребенка не было одно плечо выше другого, приучите его носить рюкзак на двух плечах, или поочередно то на одном плече, то на другом. Это касается и пакета со сменной обувью, который ребенок несет в руке. Условьтесь, что по дороге в школу он будет нести пакет в правой руке, а на обратном пути – в левой. Особенно важна эта привычка для учащихся средней школы, которые носят с собой весьма тяжелые рюкзаки.

Правильный выбор рюкзака

Учащимся начальной школы лучше иметь портфель-ранец, который носят за спиной. Рюкзак важно носить правильно. Прежде всего, надо позаботиться о том, чтобы ремни ранца были одинаковой длины. Если один ремень будет короче другого, может наступить искривление позвоночника. Длина ремней должна быть такой, чтобы рюкзак упирался в лопатки.

Правильная поза за столом

Ученику надо приобрести привычку соблюдать правильную позу не только во время ходьбы, но и во время занятий в школе за партой и дома за столом. Семилетний ребенок еще не знает, как правильно сидеть во время письма или чтения. При правильной позе ребенок прикасается поясницей к спинке стула, ноги согнуты под прямым или слегка тупым углом и имеют опору; локти расположены на столе и на 2-3 сантиметра свешиваются с него. Плечи находятся на одном уровне. Стул, на котором сидит ученик, должен быть придвинут близко к столу, так чтобы край стола заходил за сиденье. При этом, однако, надо следить за тем, чтобы стул не был слишком близко придвинут к столу, так как это стеснит грудную клетку и может вызвать нарушение дыхания и кровообращения.

Следите за тем, чтобы ученик не наклонялся слишком низко над тетрадью или книгой. Врачи считают, что наиболее благоприятное расстояние от глаз до книги или тетради должно быть 35-40 сантиметров.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что с нового года в украинских школах начнутся большие изменения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!