Как сформировать правильную осанку у детей

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Седлецкая Татьяна
Дети сидят за партой. Фото: bessarabiainform
Приятно смотреть на детей, имеющих правильную красивую
осанку. Но она важна не только в эстетическом отношении. Правильная осанка
необходима для нормальной работы и нормального развития внутренних органов:
легких, сердца, пищеварительного аппарата.
Правильную осанку надо развивать у ребенка с раннего
возраста. Для того чтобы у ребенка не
было одно плечо выше другого, приучите его носить рюкзак на двух плечах,
или поочередно то на одном плече, то на другом. Это касается и пакета со
сменной обувью, который ребенок несет в руке. Условьтесь, что по дороге в школу
он будет нести пакет в правой руке, а на обратном пути – в левой. Особенно
важна эта привычка для учащихся средней школы, которые носят с собой весьма
тяжелые рюкзаки.
Правильный
выбор рюкзака
Учащимся начальной школы лучше иметь портфель-ранец,
который носят за спиной. Рюкзак важно носить правильно. Прежде всего, надо
позаботиться о том, чтобы ремни ранца были одинаковой длины. Если один ремень
будет короче другого, может наступить искривление позвоночника. Длина ремней
должна быть такой, чтобы рюкзак упирался в лопатки.
Правильная
поза за столом
Ученику надо приобрести привычку соблюдать правильную
позу не только во время ходьбы, но и во время занятий в школе за партой и дома
за столом. Семилетний ребенок еще не знает, как правильно сидеть во время
письма или чтения. При правильной позе ребенок прикасается поясницей к спинке
стула, ноги согнуты под прямым или слегка тупым углом и имеют опору; локти
расположены на столе и на 2-3 сантиметра свешиваются с него. Плечи находятся на
одном уровне. Стул, на котором сидит ученик, должен быть придвинут близко к
столу, так чтобы край стола заходил за сиденье. При этом, однако, надо следить
за тем, чтобы стул не был слишком близко придвинут к столу, так как это стеснит
грудную клетку и может вызвать нарушение дыхания и кровообращения.
Следите за тем, чтобы ученик не наклонялся слишком низко
над тетрадью или книгой. Врачи считают, что наиболее благоприятное расстояние
от глаз до книги или тетради должно быть 35-40 сантиметров.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что с нового года в украинских школах начнутся большие изменения.
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