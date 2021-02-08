Как реагировать на детскую влюбленность - мнение психолога

Язык
Coinspot 08.02.2021
BTC/USD
43081.98
ETH/USD
1714.83
LTC/USD
162.28
НБУ 08.02.2021
USD/UAH
27.90
EUR/UAH
33.56
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Седлецкая Татьяна
Несколько советов о том, как правильно формировать у
ребенка привязанность, чтобы он не испытывал проблем в своих будущих отношениях.
Детская влюбленность. Фото: 1zoom.me
Не
говорите "Ой, это так мило"
Когда родители видят маленьких малышей, держащихся за
руки, сказать что-то не то – первая реакция родителя. Но когда мама говорит,
например: "Посмотрите, какая милота", она превращает детскую гендерную дружбу в
смешную ситуацию. Дети не будут думать ни о чем, играя с ребенком противоположного
пола, пока не услышат, как вы говорите: "Это так мило, что моя дочка играет с
мальчиком".
Уделяйте
особое внимание развитию, а не возрасту
Если вы сосредоточены на том, что ваш 4-летний ребенок влюблен
в свою подругу, вы можете пропустить важные детали, например, как он
взаимодействует с другими детьми, кто его друзья, его стиль обучения и т.д.
Говорите
с ребенком о здоровых отношениях
Многие из нас испытали минимум один неловкий разговор о
сексе со своими родителями в детстве. Но теперь мы знаем, что неплохо начинать
говорить о взаимоотношениях и сексуальности как можно раньше и чаще.
Подбирайте
слова
Откажитесь от оскорблений, а вместо этого помогите своему
ребенку увидеть представителей противоположного пола как ценных людей, а не как
объекты насмешек.
Станьте
гостеприимной мамой
Если вы на раннем этапе превратите свой дом в место для
дружеских встреч вашего ребенка со сверстниками (как мальчиками, так и
девочками), вы сможете лучше следить за тем, что происходит, и поощрять
групповую социальную деятельность.
Покажите
правильный пример
Моделирование поведения родителей является ключевым
компонентом в развитии ребенка.
Ранее "Комментарии" публиковали три важных факта в пользу
вакцинации от ветрянки.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости