Как реагировать на детскую влюбленность - мнение психолога

Несколько советов о том, как правильно формировать у ребенка привязанность, чтобы он не испытывал проблем в своих будущих отношениях.

Детская влюбленность. Фото: 1zoom.me

Не говорите "Ой, это так мило"

Когда родители видят маленьких малышей, держащихся за руки, сказать что-то не то – первая реакция родителя. Но когда мама говорит, например: "Посмотрите, какая милота", она превращает детскую гендерную дружбу в смешную ситуацию. Дети не будут думать ни о чем, играя с ребенком противоположного пола, пока не услышат, как вы говорите: "Это так мило, что моя дочка играет с мальчиком".

Уделяйте особое внимание развитию, а не возрасту

Если вы сосредоточены на том, что ваш 4-летний ребенок влюблен в свою подругу, вы можете пропустить важные детали, например, как он взаимодействует с другими детьми, кто его друзья, его стиль обучения и т.д.

Говорите с ребенком о здоровых отношениях

Многие из нас испытали минимум один неловкий разговор о сексе со своими родителями в детстве. Но теперь мы знаем, что неплохо начинать говорить о взаимоотношениях и сексуальности как можно раньше и чаще.

Подбирайте слова

Откажитесь от оскорблений, а вместо этого помогите своему ребенку увидеть представителей противоположного пола как ценных людей, а не как объекты насмешек.

Станьте гостеприимной мамой

Если вы на раннем этапе превратите свой дом в место для дружеских встреч вашего ребенка со сверстниками (как мальчиками, так и девочками), вы сможете лучше следить за тем, что происходит, и поощрять групповую социальную деятельность.

Покажите правильный пример

Моделирование поведения родителей является ключевым компонентом в развитии ребенка.

"Для детей также важно видеть, как мама и папа демонстрируют свою любовь и привязанность друг к другу. Отношения наших родителей — это наш собственный тренировочный плацдарм, — объясняет детский психолог Анастасия Бирюкова, — дети, которые растут в семье, где родители не проявляют привязанности друг к другу перед ними, могут развить такие же проблемы в своих будущих отношениях".

Ранее "Комментарии" публиковали три важных факта в пользу вакцинации от ветрянки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!