Как правильно выстроить режим дня малыша в первые месяцы жизни - мнение эксперта

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Седлецкая Татьяна
Воспитание полезных привычек начинается с приучения
ребенка к определенному распорядку дня. Режим дня потому и имеет такое большое
значение для ребенка, что в нем предусмотрены возрастные потребности организма
в количестве приемов пищи, в продолжительности сна и бодрствования, отдыха и
занятий и их правильном чередовании.
Младенец. Фото: klike.net
Если пища принимается всегда в одно и тоже время, то к привычному времени
ее приема усиливается выделение пищеварительных соков. Сон также наступает
быстрее, если ребенка укладывают в определенный час.
Приучение к режиму начинается с введения определенных
часов кормления. Уже в родильном доме ребенка кормят через определенные
промежутки времени, чаще всего через каждые 3 часа. Если вы "пожалеете" ребенка
и станете кормить его по первому "требованию", у него вскоре закрепится первая
нежелательная привычка – плачем добиваться кормления.
С конца первого – начала второго месяца жизни надо
начинать приучать ребенка не только есть, но и спать и бодрствовать в
определенные часы. Некоторые матери ошибочно считают, что ребенок должен
засыпать у груди. Правильнее создать у него привычку после еды бодрствовать, а
затем засыпать. Поев, ребенок спокойно бодрствует, а наигравшись, устает и поэтому
быстро и крепко засыпает. Выспавшись, берет грудь. Для того чтобы приучить
ребенка к такому порядку, надо после кормления развернуть его, показать
погремушку, не допуская засыпания после еды. Через несколько дней он и сам не
будет засыпать сразу после кормления. К 2,5 месяцам ребенок может полностью
привыкнуть к режиму дня.
Наряду с привычкой режима дня в первые месяцы жизни
ребенка надо выработать у него и привычку бодрствовать самостоятельно. Когда
малыш заплачет, не следует сразу брать его на руки — надо найти и устранить
причину, вызвавшую беспокойство: проверить, не мокрый ли подгузник, не устал ли
ребенок все время лежать на спине (перевернуть его на бочок). Если мама по
первому плачу берет малыша на руки, она создает у него сразу две нежелательные
привычки: бодрствовать только на руках и плачем добиваться желаемого. Вместе с
тем он не научится бодрствовать самостоятельно.
Ранее "Комментарии" писали, действительно ли клетчатка так важна для детей.
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