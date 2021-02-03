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Главная Новости Досуг дети Как правильно выстроить режим дня малыша в первые месяцы жизни - мнение эксперта
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Как правильно выстроить режим дня малыша в первые месяцы жизни - мнение эксперта

Ученые доказали, что условные рефлексы, которые составляют физиологическую основу привычек, начинают образовываться у ребенка с конца первого - начала второго месяца жизни

сегодня, 17:43
Автор:

Седлецкая Татьяна

Воспитание полезных привычек начинается с приучения ребенка к определенному распорядку дня. Режим дня потому и имеет такое большое значение для ребенка, что в нем предусмотрены возрастные потребности организма в количестве приемов пищи, в продолжительности сна и бодрствования, отдыха и занятий и их правильном чередовании.

Как правильно выстроить режим дня малыша в первые месяцы жизни - мнение эксперта

Младенец. Фото: klike.net

"Согласно исследованиям, при соблюдении режима дня, — говорит детский психолог Анастасия Бирюкова, — образуются условные рефлексы на время, которые позволяют организму заранее как бы подготовиться к той или иной деятельности".

Если пища принимается всегда  в одно и тоже время, то к привычному времени ее приема усиливается выделение пищеварительных соков. Сон также наступает быстрее, если ребенка укладывают в определенный час.

Приучение к режиму начинается с введения определенных часов кормления. Уже в родильном доме ребенка кормят через определенные промежутки времени, чаще всего через каждые 3 часа. Если вы "пожалеете" ребенка и станете кормить его по первому "требованию", у него вскоре закрепится первая нежелательная привычка – плачем добиваться кормления.

С конца первого – начала второго месяца жизни надо начинать приучать ребенка не только есть, но и спать и бодрствовать в определенные часы. Некоторые матери ошибочно считают, что ребенок должен засыпать у груди. Правильнее создать у него привычку после еды бодрствовать, а затем засыпать. Поев, ребенок спокойно бодрствует, а наигравшись, устает и поэтому быстро и крепко засыпает. Выспавшись, берет грудь. Для того чтобы приучить ребенка к такому порядку, надо после кормления развернуть его, показать погремушку, не допуская засыпания после еды. Через несколько дней он и сам не будет засыпать сразу после кормления. К 2,5 месяцам ребенок может полностью привыкнуть к режиму дня.

Наряду с привычкой режима дня в первые месяцы жизни ребенка надо выработать у него и привычку бодрствовать самостоятельно. Когда малыш заплачет, не следует сразу брать его на руки — надо найти и устранить причину, вызвавшую беспокойство: проверить, не мокрый ли подгузник, не устал ли ребенок все время лежать на спине (перевернуть его на бочок). Если мама по первому плачу берет малыша на руки, она создает у него сразу две нежелательные привычки: бодрствовать только на руках и плачем добиваться желаемого. Вместе с тем он не научится бодрствовать самостоятельно.

Ранее "Комментарии" писали, действительно ли клетчатка так важна для детей.


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Источник: https://www.parents.com/
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