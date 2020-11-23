kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.11.2020

BTC/USD

18545.50

ETH/USD

599.80

LTC/USD

87.65

НБУ 23.11.2020

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг дети Как повысить уверенность ребенка
commentss НОВОСТИ Все новости

Как повысить уверенность ребенка

Дети часто чувствуют себя превзойденными своими друзьями и одноклассниками, но вы можете укрепить уверенность в себе у ребенка с помощью этих стратегий

сегодня, 15:25
Автор:

Седлецкая Татьяна


Как повысить уверенность ребенка

Фото: ya-roditel

Для детей в возрасте 5-6 лет нет ничего необычного в том, чтобы сравнивать себя с другими детками их возраста, а в результате заключить, что они не дотягивают до их уровня.  

 

- Не нужно рассказывать своему ребенку, что он может играть на пианино как Моцарт, или рисовать так же красиво как его старшая сестра, если это неправда.

- Если вы отмахивайтесь от наблюдений ребенка словами, например: "Кого волнует, что Никита лучше играет на пианино?" — это не заставит его почувствовать себя более уверенным.

- Если вы скажете ребенку: "Ты ошибаешься" или "Это не имеет значения" — ребенок почувствует непонимание с вашей стороны.

- Признайте чувства ребенка простым утверждением: "Ты заметил, что Никита может читать ноты и играть на пианино, ты тоже хотел бы этому научиться, не так ли?"

- Подчеркните процесс, а не результат. Друг вашего ребенка может быть лучше, потому что он больше тренируется или начал брать уроки раньше. Пусть ваш ребенок решит, насколько важно для него овладение конкретной задачей и сколько усилий он готов для этого приложить.

- Отступите и позвольте своему ребенку самостоятельно сделать то, на что он способен.

- Убедитесь, что вы случайно (или специально) не сравнивайте своего ребенка с другими детьми.

 

Фокус на личностный рост

 

Научите своего ребенка, что самое важное сравнение заключается не между ним и его лучшим другом (или одноклассницей или старшим братом), а тем, каким он сам был в прошлом. Дети должны научиться соизмерять себя с самим собой. Укажите, насколько ребенок преуспел в своих начинаниях за короткий промежуток времени: "Помнишь, в прошлом году ты совсем не умел читать? Посмотри, как далеко ты продвинулся всего только за один год!" Затем убедите ребенка, что он сможет и далее совершенствовать свои навыки, если будет прикладывать к этому максимум усилий и делать все возможное.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ