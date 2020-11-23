Как повысить уверенность ребенка

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Для детей в возрасте 5-6 лет нет ничего необычного в том, чтобы сравнивать себя с другими детками их возраста, а в результате заключить, что они не дотягивают до их уровня.

- Не нужно рассказывать своему ребенку, что он может играть на пианино как Моцарт, или рисовать так же красиво как его старшая сестра, если это неправда.

- Если вы отмахивайтесь от наблюдений ребенка словами, например: "Кого волнует, что Никита лучше играет на пианино?" — это не заставит его почувствовать себя более уверенным.

- Если вы скажете ребенку: "Ты ошибаешься" или "Это не имеет значения" — ребенок почувствует непонимание с вашей стороны.

- Признайте чувства ребенка простым утверждением: "Ты заметил, что Никита может читать ноты и играть на пианино, ты тоже хотел бы этому научиться, не так ли?"

- Подчеркните процесс, а не результат. Друг вашего ребенка может быть лучше, потому что он больше тренируется или начал брать уроки раньше. Пусть ваш ребенок решит, насколько важно для него овладение конкретной задачей и сколько усилий он готов для этого приложить.

- Отступите и позвольте своему ребенку самостоятельно сделать то, на что он способен.

- Убедитесь, что вы случайно (или специально) не сравнивайте своего ребенка с другими детьми.

Фокус на личностный рост

Научите своего ребенка, что самое важное сравнение заключается не между ним и его лучшим другом (или одноклассницей или старшим братом), а тем, каким он сам был в прошлом. Дети должны научиться соизмерять себя с самим собой. Укажите, насколько ребенок преуспел в своих начинаниях за короткий промежуток времени: "Помнишь, в прошлом году ты совсем не умел читать? Посмотри, как далеко ты продвинулся всего только за один год!" Затем убедите ребенка, что он сможет и далее совершенствовать свои навыки, если будет прикладывать к этому максимум усилий и делать все возможное.

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