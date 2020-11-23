Как повысить уверенность ребенка

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Седлецкая Татьяна
Фото: ya-roditel
Для детей в возрасте 5-6 лет нет ничего необычного в том, чтобы сравнивать
себя с другими детками их возраста, а в результате заключить, что они не
дотягивают до их уровня.
- Не нужно
рассказывать своему ребенку, что он может играть на пианино как Моцарт, или рисовать
так же красиво как его старшая сестра, если это неправда.
- Если вы
отмахивайтесь от наблюдений ребенка словами, например: "Кого волнует, что Никита
лучше играет на пианино?" — это не заставит его почувствовать себя более
уверенным.
- Если вы скажете
ребенку: "Ты ошибаешься" или "Это не имеет значения" — ребенок почувствует
непонимание с вашей стороны.
- Признайте чувства
ребенка простым утверждением: "Ты заметил, что Никита может читать ноты и
играть на пианино, ты тоже хотел бы этому научиться, не так ли?"
- Подчеркните
процесс, а не результат. Друг вашего ребенка может быть лучше, потому что он
больше тренируется или начал брать уроки раньше. Пусть ваш ребенок решит, насколько
важно для него овладение конкретной задачей и сколько усилий он готов для этого
приложить.
- Отступите и
позвольте своему ребенку самостоятельно сделать то, на что он способен.
- Убедитесь, что
вы случайно (или специально) не сравнивайте своего ребенка с другими детьми.
Фокус на
личностный рост
Научите своего ребенка, что самое важное сравнение
заключается не между ним и его лучшим другом (или одноклассницей или старшим
братом), а тем, каким он сам был в прошлом. Дети должны научиться соизмерять
себя с самим собой. Укажите, насколько ребенок преуспел в своих начинаниях за короткий
промежуток времени: "Помнишь, в прошлом году ты совсем не умел читать? Посмотри,
как далеко ты продвинулся всего только за один год!" Затем убедите ребенка, что
он сможет и далее совершенствовать свои навыки, если будет прикладывать к этому
максимум усилий и делать все возможное.
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