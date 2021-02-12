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Как помочь ребенку развить свои навыки в начальной школе

Дети – аудиалы лучше всего понимают новые идеи и концепции, когда слышат информацию

сегодня, 15:45
Автор:

Седлецкая Татьяна

Если вы заглянете в классную комнату, то сразу определите детей – аудиалов — это те, кто напевают мелодию, услышав ее всего один раз, или те, кто следует указаниям после того, как им говорят только один или два раза, что нужно делать.

Как помочь ребенку развить свои навыки в начальной школе

Ребенок делает уроки. Фото: shkolabuduschego.ru

Такие дети лучше справляются с задачей, когда в качестве белого шума в фоновом режиме звучит музыка, а также они быстрее усваивают новую информацию, когда проговаривают ее вслух.

"Знание того, как ваш ребенок любит учиться и обрабатывать информацию — бесценный инструмент, который вы можете использовать, чтобы помочь ребенку лучше учиться в школе и развивать любовь к обучению", - говорит детский психолог Анастасия Бирюкова.

Эксперты в области образования определили три основных типа – кинестетик, визуал и аудиал. Например, изучая новый материал по математике, ребенок – аудиал будет воспринимать информацию на слух, когда учитель объясняет материал на уроке, отвечая на его вопросы. Ученику – кинестетику потребуются блоки, счеты или другие счетные материалы, чтобы запомнить и понять новую концепцию. Визуал схватит материал быстрее, прочитав новую тему в учебнике, и наблюдая за тем, как учитель решает задачу на школьной доске.

Как помочь ребенку – аудиалу преуспеть в школе?

Лучший способ поддержать ребенка – аудиала – предоставить все необходимые материалы, которые помогут ребенку изучить новый материал. В вашем арсенале должно быть много аудиоматериалов, таких как аудиокниги и музыка, к которым ребенок будет иметь легкий доступ на компьютере.

Если ребенок работает над проектом или играет в игру, задавайте ему множество вопросов о его деятельности и попросите сделать то же самое, особенно в школе, если ему понадобиться помощь в понимании темы. Говорить о предметах столько, сколько нужно, поможет ребенку усвоить новые концепции.

Чтобы помочь ребенку повысить визуальные навыки, играйте в карточные игры или игры с фишками. Чтобы развить кинестетические навыки, поощряйте такие практических действия, как склеивание модели зданий из бумаги, создание коллажей, складывание пазлов, лепка из глины и т.д.

Вы также можете поговорить со школьным учителем ребенка о возможности записывать уроки на телефон, чтобы ребенок мог снова прослушать их дома.

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Источник: https://www.parents.com/
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