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Как определить, готовы ли вы ко второму ребенку

Некоторые вопросы, которые следует рассмотреть, прежде чем поприветствовать нового ребенка в своей жизни

сегодня, 12:35
Автор:

Седлецкая Татьяна

Некоторые родители признаются, что решение иметь второго ребенка дается еще сложнее, чем решиться на первого. Вы должны подумать о том, как этот ребенок повлияет на ваш образ жизни, финансы, работу, отношения и, конечно же, на ваших детей.

Как определить, готовы ли вы ко второму ребенку

Вторая беременность. Фото: mama.ua

"Конечно, почти все — от врачей и ученых до ваших друзей и соседей – имеют свое собственное мнение насчет идеального времени для детей и количественном размере семьи. Взвесьте все плюсы и минусы, а затем примите свое собственное решение", — говорит семейный психолог Анастасия Бирюкова.

Лучшее время для второго ребенка

Некоторые пары предпочитают подождать минимум несколько лет. Таким образом, ваш первый малыш получит от вас индивидуальное внимание и станет достаточно взрослым, чтобы принять нового члена семьи. Другие родители видят преимущество в том, чтобы иметь детей с минимальной разницей в возрасте, чтобы они смогли быть друзьями.

С точки зрения взаимоотношений детей с родителями и соперничества между братьями и сестрами, многие эксперты считают, что лучшее время для второго ребенка – когда первому малышу приблизительно 1 год или он старше 4 лет. Годовалые дети еще не имеют чувства своего исключительного статуса, поэтому менее склонны возмущаться в связи с появлением новичка. Дети старше 4 лет уже успели привлечь внимание мамы и папы — плюс, они теперь активно развиваются в самостоятельных действиях.

Некоторые аспекты, которые необходимо учитывать при планировании второго ребенка:

- Ваш образ жизни. У вас устойчивый режим дня и питания касательно других детей? Вам нравится ухаживать за ребенком? Все ли члены семьи хорошо спят на протяжении ночи? Вы пришли к тому, что у вас и вашего партнера есть время друг для друга? Возможно, вы вернулись на работу, и вам это нравится. Подумайте, есть ли у вас время и энергия, необходимые ребенку, и готовы ли ваши дети справляться с реальностью появления нового ребенка в доме.

- Ваше финансовое положение. Подумайте о том, чтобы отложить деньги в семейном бюджете, прежде чем вы забеременеете вторым ребенком. Можете ли вы позволить себе бросить работу, или заплатить няне за уход за новорожденным ребенком, если вы решите сохранить свою работу?

- Ваш возраст. К сожалению, возраст для материнства имеет особое значение. Если вам 38 лет, и вы хотите еще двух детей — у вас нет роскоши ждать, чтобы возрастная разница между детьми была 4-5 лет. Но если вы моложе 30 лет и не имеете проблем со здоровьем, которые могут затруднить зачатие, то можете немного подождать.

- Согласие обоих партнеров. Сядьте вместе и обсудите свои точки зрения. Вы можете ничего не решить сразу, но у вас появится лучшее понимание проблемы.

Ранее "Комментарии" писали, почему новорожденный малыш не может скрепить союз своих родителей.


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Источник: https://www.parents.com/
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