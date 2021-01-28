Как определить, готовы ли вы ко второму ребенку

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Седлецкая Татьяна
Некоторые родители признаются, что решение иметь второго
ребенка дается еще сложнее, чем решиться на первого. Вы должны подумать о том,
как этот ребенок повлияет на ваш образ жизни, финансы, работу, отношения и,
конечно же, на ваших детей.
Вторая беременность. Фото: mama.ua
Лучшее
время для второго ребенка
Некоторые пары предпочитают подождать минимум несколько
лет. Таким образом, ваш первый малыш получит от вас индивидуальное внимание и станет
достаточно взрослым, чтобы принять нового члена семьи. Другие родители видят
преимущество в том, чтобы иметь детей с минимальной разницей в возрасте, чтобы
они смогли быть друзьями.
С точки зрения взаимоотношений детей с родителями и соперничества
между братьями и сестрами, многие эксперты считают, что лучшее время для
второго ребенка – когда первому малышу приблизительно 1 год или он старше 4
лет. Годовалые дети еще не имеют чувства своего исключительного статуса,
поэтому менее склонны возмущаться в связи с появлением новичка. Дети старше 4
лет уже успели привлечь внимание мамы и папы — плюс, они теперь активно
развиваются в самостоятельных действиях.
Некоторые
аспекты, которые необходимо учитывать при планировании второго ребенка:
- Ваш образ жизни. У вас устойчивый режим
дня и питания касательно других детей? Вам нравится ухаживать за ребенком? Все
ли члены семьи хорошо спят на протяжении ночи? Вы пришли к тому, что у вас и
вашего партнера есть время друг для друга? Возможно, вы вернулись на работу, и
вам это нравится. Подумайте, есть ли у вас время и энергия, необходимые
ребенку, и готовы ли ваши дети справляться с реальностью появления нового ребенка
в доме.
- Ваше финансовое положение. Подумайте о
том, чтобы отложить деньги в семейном бюджете, прежде чем вы забеременеете
вторым ребенком. Можете ли вы позволить себе бросить работу, или заплатить няне
за уход за новорожденным ребенком, если вы решите сохранить свою работу?
- Ваш возраст. К сожалению, возраст для
материнства имеет особое значение. Если вам 38 лет, и вы хотите еще двух детей
— у вас нет роскоши ждать, чтобы возрастная разница между детьми была 4-5 лет. Но
если вы моложе 30 лет и не имеете проблем со здоровьем, которые могут
затруднить зачатие, то можете немного подождать.
- Согласие
обоих партнеров. Сядьте вместе и обсудите свои точки зрения. Вы можете ничего не решить
сразу, но у вас появится лучшее понимание проблемы.
Ранее "Комментарии" писали, почему новорожденный малыш не может скрепить союз своих родителей.
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