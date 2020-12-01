Как найти время для семьи - простые правила

Часто мы настолько заняты, что не можем уделить внимание родным. Чтобы находить время для семьи, психолог и мама троих детей Магдалена Баттлс поделилась несколькими проверенными советами в издании Lifehack.

Как найти время для семьи. Фото: Iphones

1. Расставьте приоритеты

Поймите, что для вас важнее и вспомните истинную ценность семьи. Если какие-то дела отвлекают вас от счастливых часов с родными, подумайте, действительно ли стоит заниматься ими сейчас.

2. Храните порядок в доме

Если ваш дом будет чистым, у вас появится свободное время на то, чтобы посвятить его близким. Чтобы в доме всегда был порядок, разделите между детьми обязанности и объясните, что так они экономят ваше время и силы. А еще лучше убирать всем вместе. Так вы совмещаете полезное с приятным.

3. Научитесь пользоваться перерывами

У вас есть прекрасная возможность решить свои дела по дороге домой или на работу, или же в очереди. Замечайте свободные минутки и рационально используйте их. Тогда у вас найдется куча времени.

4. Пользуйтесь списками дел и календарем

Планируйте время с родными заранее. Если вы при этом будете вести блокнот дел, то учтете малейшие детали, которые могли бы оторвать вас от выходного с семьей.

5. Будьте неидеальными

Некоторые люди привыкли жить по стандартам и придерживаться определенного образца в жизни. Занять себя полностью или занять детей всеми кружками, что есть в городе, это неплохо. Но иногда можно отложить лишние дела, без которых ваша жизнь не рухнет, и посвятить это время семейной поездке или ужину в кругу семьи.

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