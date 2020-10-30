Истории для создания "Ералаша" - рассказы учителей о проделках школьников на дистанционном обучении

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Дмитрий Симоненко
Из-за
карантина Министерство образования было вынуждено перевести все учебные
заведения на дистанционное обучение. Но даже при таком режиме детвора старались
разнообразить его, чтобы процесс науки происходил весело и интересно. Подборку
невыдуманных историй о проделках учеников из первых уст – от учителей, сделало издание
Освіторія.
Фото перед
компьютером
Преподаватель
Ярослав Лысенко поделился курьезом, когда один нерадивый ученик поставил на
заставку свое фото и не просто отсутствовал на онлайн-уроках. Интересно, что фото
было сделано таким образом, что на нем даже сохранилась обстановка комнаты.
Просто лицо ученика было каким-то безэмоциональным. Радует, что ребенок
находился всегда недалеко, и как только слышал, что его вызывают, сразу объявлялся
в кадре.
Еще один
школьник во время онлайн-урока присутствовал на занятии только телом, его разум
находился за пределами комнаты, о чем свидетельствовало отсутствие понимания
пройденного материала. Впоследствии оказалось, что парень все время смотрел
телевизор с минимальным звуком, сидя перед камерой.
Призраки на
уроке
Еще один
класс решил подшутить над любимой учительницей. Они договорились о том, что при включении "конференции"
предстанут перед камерами в образе призраков.
Костюм
каждого из них состоял из белой простыни, поверх которой на глаза были надеты
солнцезащитные очки. Удивленная преподавательница была вынуждена обратиться к
классной руководительнице класса, которая призвала детей избавиться от нарядов.
Учительский
кот спугнул шиншиллу школьника
На дистанционном
уроке по химии кошка учителя оказалась не в восторге от такого вида обучения и начала
громко повествовала об этом на своем кошачьем языке. Один из учеников вынужден
был прервать урок, обратившись к преподавателю "выключить кота", потому что мурлыка
испугал его домашнего любимца – шиншиллу. В доказательство ребенок
продемонстрировал пищащего грызуна. Учительница была вынуждена просить
"выключить шиншиллу". Урок был сорван, зато дети получили яркий опыт
дистанционного взаимодействия животных вместо неинтересной химии.
Ученица
притворилась, что у нее зависла связь
Все дети
часто устают на уроках, особенно это касается последних. Во время них дети
особенно отвлекаются на что-то постороннее.
Одна из
учениц просто решила притвориться, что связь пропала, а ее изображение на
мониторе "зависло". Для этого девочка замечательно "играла" свое замершее
изображение делая вид, что не слышит вопроса учителя. Впрочем, учитель
догадался о проделке, когда "зависание" приобрело массовый характер.
Массовая
забастовка первоклассников
В одной из
классов первоклассники всегда начинали онлайн-урок с рассказов об их
настроении. Обычно, дети делились: "мне грустно, потому что…", "мне радостно,
потому что…", "сейчас я чувствую…" и тому подобное.
Однако один раз такой ритуал приобрел неожиданный поворот: мальчик, с которого должен был начинаться "круг утренних эмоций", заявил: "У меня настроение такое — не хочу учиться!" и после этого он выключил экран. Это подхватили остальные ученики и один за другим выключили экраны. Учительница первоклашек несколько шокирована от такой массовой забастовки.
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