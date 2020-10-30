Истории для создания "Ералаша" - рассказы учителей о проделках школьников на дистанционном обучении

Из-за карантина Министерство образования было вынуждено перевести все учебные заведения на дистанционное обучение. Но даже при таком режиме детвора старались разнообразить его, чтобы процесс науки происходил весело и интересно. Подборку невыдуманных историй о проделках учеников из первых уст – от учителей, сделало издание Освіторія.

Фото перед компьютером

Преподаватель Ярослав Лысенко поделился курьезом, когда один нерадивый ученик поставил на заставку свое фото и не просто отсутствовал на онлайн-уроках. Интересно, что фото было сделано таким образом, что на нем даже сохранилась обстановка комнаты. Просто лицо ученика было каким-то безэмоциональным. Радует, что ребенок находился всегда недалеко, и как только слышал, что его вызывают, сразу объявлялся в кадре.

Еще один школьник во время онлайн-урока присутствовал на занятии только телом, его разум находился за пределами комнаты, о чем свидетельствовало отсутствие понимания пройденного материала. Впоследствии оказалось, что парень все время смотрел телевизор с минимальным звуком, сидя перед камерой.

Призраки на уроке

Еще один класс решил подшутить над любимой учительницей. Они договорились о том, что при включении "конференции" предстанут перед камерами в образе призраков.

Костюм каждого из них состоял из белой простыни, поверх которой на глаза были надеты солнцезащитные очки. Удивленная преподавательница была вынуждена обратиться к классной руководительнице класса, которая призвала детей избавиться от нарядов.

Учительский кот спугнул шиншиллу школьника

На дистанционном уроке по химии кошка учителя оказалась не в восторге от такого вида обучения и начала громко повествовала об этом на своем кошачьем языке. Один из учеников вынужден был прервать урок, обратившись к преподавателю "выключить кота", потому что мурлыка испугал его домашнего любимца – шиншиллу. В доказательство ребенок продемонстрировал пищащего грызуна. Учительница была вынуждена просить "выключить шиншиллу". Урок был сорван, зато дети получили яркий опыт дистанционного взаимодействия животных вместо неинтересной химии.

Ученица притворилась, что у нее зависла связь

Все дети часто устают на уроках, особенно это касается последних. Во время них дети особенно отвлекаются на что-то постороннее.

Одна из учениц просто решила притвориться, что связь пропала, а ее изображение на мониторе "зависло". Для этого девочка замечательно "играла" свое замершее изображение делая вид, что не слышит вопроса учителя. Впрочем, учитель догадался о проделке, когда "зависание" приобрело массовый характер.

Массовая забастовка первоклассников

В одной из классов первоклассники всегда начинали онлайн-урок с рассказов об их настроении. Обычно, дети делились: "мне грустно, потому что…", "мне радостно, потому что…", "сейчас я чувствую…" и тому подобное.

Однако один раз такой ритуал приобрел неожиданный поворот: мальчик, с которого должен был начинаться "круг утренних эмоций", заявил: "У меня настроение такое — не хочу учиться!" и после этого он выключил экран. Это подхватили остальные ученики и один за другим выключили экраны. Учительница первоклашек несколько шокирована от такой массовой забастовки.

Ранее "Комментарии" писали о том, что названы самые страшные книги.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!