Исследование показывает, как медитация влияет на психическое здоровье детей

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Седлецкая Татьяна
Растущий объем научных исследований показывает
положительное влияние медитации на психическое здоровье и благополучие. У
человека, практикующего осознанность, заметно улучшается внимание, снижается уровень
стресса, а также повышается способность регулировать эмоции, чувствовать
сострадание и сопереживание.
Дети медитируют. Фото: artofbalance.ru
Как
практиковать осознанность на дому
Одним из основных методов осознанности является "перерыв
для мозга", во время которого дети делают глубокий вдох и успокаивают себя в
течение трех-пяти минут, чтобы успокоить свой ум и просто сосредоточиться.
Родители могут поощрять своих детей делать перерыв во время выполнения домашних
заданий, во время стрессовых ситуаций или просто при переходе от одного вида
деятельности к другому.
Другие уроки включают в себя практику осознанного
понимания в ходе повседневной деятельности, например, во время ходьбы или еды
необходимо научить детей не думать о завтрашнем тесте по математике или о дне рождения
в субботу.
MindUP (осознанность) также разрабатывает приложение для
обучения этим навыкам детей, и некоторые из них уже доступны у других
разработчиков – это простой и хороший способ для детей научиться данной
практике самостоятельно.
- "Улыбка ума" (бесплатно) предлагает сеансы
внимательности, разработанные группой психологов, которые начинаются с быстрой
серии вопросов, чтобы сосредоточить ум с последующими простыми и легкими в
выполнении упражнениями медитации.
- "Внутренний мир для детей" ($ 1,99) включает в себя два
способа медитации — красочные воздушные шары или полежать на облаке, и
позволяет детям создавать свой собственный сад.
- Для сна существует "Медитация для детей" (бесплатно),
где четыре истории перед сном превращаются в управляемые медитации, призванные
способствовать релаксации.
Развитие
семейной практики
Однако родитель должен сам сделать выбор в пользу
медитации прежде, чем стараться научить этому своего ребенка. Идеальным
вариантом будет, если родители поощряют своих детей занять несколько минут в
день медитацией, и практикуют ее вместе с ними. Вам действительно необходимо
найти всего лишь несколько минут в день, чтобы закрыть глаза и обратить
внимание на ваше дыхание и мысли, эмоции и ощущения тела.
Так же, как питательная еда, физические упражнения,
чтение и любая другая привычка, медитация способна превратить деток в счастливых,
здоровых взрослых, развивая навык, который поможет детям соединиться со своими
собственными мыслями и чувствами.
Ранее "Комментарии" писали, что понимание темперамента вашего ребенка поможет вам выбрать наиболее правильные стратегии для его
воспитания.
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