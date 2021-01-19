Исследование показывает, как медитация влияет на психическое здоровье детей

Растущий объем научных исследований показывает положительное влияние медитации на психическое здоровье и благополучие. У человека, практикующего осознанность, заметно улучшается внимание, снижается уровень стресса, а также повышается способность регулировать эмоции, чувствовать сострадание и сопереживание.

Дети медитируют. Фото: artofbalance.ru

Как практиковать осознанность на дому

Одним из основных методов осознанности является "перерыв для мозга", во время которого дети делают глубокий вдох и успокаивают себя в течение трех-пяти минут, чтобы успокоить свой ум и просто сосредоточиться. Родители могут поощрять своих детей делать перерыв во время выполнения домашних заданий, во время стрессовых ситуаций или просто при переходе от одного вида деятельности к другому.

Другие уроки включают в себя практику осознанного понимания в ходе повседневной деятельности, например, во время ходьбы или еды необходимо научить детей не думать о завтрашнем тесте по математике или о дне рождения в субботу.

MindUP (осознанность) также разрабатывает приложение для обучения этим навыкам детей, и некоторые из них уже доступны у других разработчиков – это простой и хороший способ для детей научиться данной практике самостоятельно.

- "Улыбка ума" (бесплатно) предлагает сеансы внимательности, разработанные группой психологов, которые начинаются с быстрой серии вопросов, чтобы сосредоточить ум с последующими простыми и легкими в выполнении упражнениями медитации.

- "Внутренний мир для детей" ($ 1,99) включает в себя два способа медитации — красочные воздушные шары или полежать на облаке, и позволяет детям создавать свой собственный сад.

- Для сна существует "Медитация для детей" (бесплатно), где четыре истории перед сном превращаются в управляемые медитации, призванные способствовать релаксации.

Развитие семейной практики

Однако родитель должен сам сделать выбор в пользу медитации прежде, чем стараться научить этому своего ребенка. Идеальным вариантом будет, если родители поощряют своих детей занять несколько минут в день медитацией, и практикуют ее вместе с ними. Вам действительно необходимо найти всего лишь несколько минут в день, чтобы закрыть глаза и обратить внимание на ваше дыхание и мысли, эмоции и ощущения тела.

Так же, как питательная еда, физические упражнения, чтение и любая другая привычка, медитация способна превратить деток в счастливых, здоровых взрослых, развивая навык, который поможет детям соединиться со своими собственными мыслями и чувствами.

Ранее "Комментарии" писали, что понимание темперамента вашего ребенка поможет вам выбрать наиболее правильные стратегии для его воспитания.

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