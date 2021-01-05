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Темперамент и ваш малыш

Дети рождаются с собственными способами реагирования на мир - это называется темпераментом. Понимание темперамента вашего ребенка поможет вам выбрать наиболее правильные стратегии для его воспитания.

сегодня, 17:32
Автор:

Седлецкая Татьяна


Темперамент и ваш малыш

Фото: sunhome.ru

Темперамент — это то, как дети реагируют на мир. Вы можете определить темперамент своего ребенка с точки зрения проявления у него следующих трех качеств:

- Импульсивность — как сильно ребенок реагирует на такие вещи, как возбуждающие события. Также отвечает за силу эмоциональных переживаний. 

- Саморегулирование — насколько ребенок может контролировать свое поведение, в том числе и проявление собственных эмоций и чувств. Также говорит о самоконтроле и настойчивости.

- Общительность — насколько комфортно чувствует себя ребенок, когда встречается с новыми людьми или находится в незнакомой ему обстановке.


Адаптация воспитания к темпераменту вашего ребенка

Вы не можете изменить темперамент своего ребенка — он тот, кем является — и это здорово! Но вы можете адаптировать свое воспитание к индивидуальному темпераменту ребенка, чтобы помочь ему развиваться в нужном направлении.

Импульсивный

Если у вас очень импульсивный ребенок, он, вероятно, ведет себя очень забавно, когда происходит что-то хорошее. Но он также может быть громким и драматичным, когда недоволен чем-то. Вам понадобится помочь ребенку научиться реагировать на различные ситуации более спокойно — например, расслабляясь или используя слова для выражения сердитых чувств. Импульсивные дети часто также являются физически активными, поэтому могут нуждаться в большом количестве времени, проведенном на открытом воздухе.  

Менее импульсивный

Менее импульсивный ребенок обычно легко ладит с окружающими его людьми, но может быть менее настойчивым. Вам придется научить ребенка тому, как постоять за себя. Попробуйте вместе смоделировать разные ситуации, практикуя разное поведение ребенка. Мотивируйте ребенка высказывать собственное мнение. Менее импульсивные дети также могут быть менее физически активными, предпочитая более творческие занятия, такие как рисование или лепка из глины.  

Более общительный

Если ваш ребенок очень общителен, ему будет нравиться находиться рядом с другими людьми, играть с детьми и принимать участие в групповых мероприятиях. Дети с более общительным темпераментом также очень легко адаптируются в новой обстановке и могут легко справляться с изменениями в их жизни. Постарайтесь обеспечить такому ребенку много нового интересного опыта, но убедитесь, что он умеет проводить время один-на-один с собой.

Менее общительный

Если ваш ребенок не очень социален, он, вероятно, хорошо играет самостоятельно и может не нуждаться в большой компании и помощи, чтобы придумать себе занятие. Но вам может понадобиться помочь ему обзавестись друзьями. 


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