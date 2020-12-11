Игрушки, соответствующие возрасту ребенка

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Седлецкая Татьяна
Фото: be-happywoman
0-12
месяцев
В течение первых трех месяцев ваш ребенок не в состоянии
делать больше, чем наблюдать свои окрестности. Зрение малыша еще слишком размыто,
лучше всего он видит яркие узорные элементы. Игрушки в этом возрасте предназначены
для стимулирования взаимодействия различных форм: они могут издавать пищащий звук,
иметь шероховатую текстуру или быть мягкими и приятными по ощупь. Младенцы
имеют тенденцию все тянуть в рот, поэтому особенно любят текстурированные
игрушки, которые могут помочь облегчить боль во время прорезывания зубов.
1-2
года
В этом возрасте ребенок любит играть с детским молотком,
мячом, игрушками с кнопками, которые вызывают музыку для воспроизведения, или с
высокотехнологичными игрушками (подходящими для этого возраста) — назвать
букву, форму, или номер, когда ваш ребенок нажимает кнопку. Малыш еще слишком
мал, чтобы на самом деле выучить азбуку, но ему очень нравится играть и
общаться с "говорящими" игрушками.
2-3
года
Ребенок в этом возрасте начинает наслаждаться разыгрыванием
спектаклей, имитирующих действия людей вокруг него. Ребенку понравятся игрушки,
которые издают звуки реальной жизни, такие как телефоны, которые звонят, или
куклы, которые говорят. Все мальчики и девочки очень активны в этом возрасте и продолжают
наслаждаться кнопочными и ударными игрушками.
Вы также можете начинать учить малыша кататься на самокате или трехколесном
велосипеде.
4-5
лет
Это хорошее время, чтобы ввести интерактивные обучающие
игрушки, которые объясняют малышам основы математики и вербальные навыки. Дети в
этом возрасте могут представлять себя в какой-то роли, играя в пилота самолета,
полицейского, врача или учителя.
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