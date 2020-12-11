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Игрушки, соответствующие возрасту ребенка

Перед тем, как отправиться за покупками, проверьте наш список, который соответствует стадии развития игры с игрушками для детей в каждом возрасте.

сегодня, 14:36
Автор:

Седлецкая Татьяна


Игрушки, соответствующие возрасту ребенка

Фото: be-happywoman

0-12 месяцев

В течение первых трех месяцев ваш ребенок не в состоянии делать больше, чем наблюдать свои окрестности. Зрение малыша еще слишком размыто, лучше всего он видит яркие узорные элементы. Игрушки в этом возрасте предназначены для стимулирования взаимодействия различных форм: они могут издавать пищащий звук, иметь шероховатую текстуру или быть мягкими и приятными по ощупь. Младенцы имеют тенденцию все тянуть в рот, поэтому особенно любят текстурированные игрушки, которые могут помочь облегчить боль во время прорезывания зубов.

1-2 года

В этом возрасте ребенок любит играть с детским молотком, мячом, игрушками с кнопками, которые вызывают музыку для воспроизведения, или с высокотехнологичными игрушками (подходящими для этого возраста) — назвать букву, форму, или номер, когда ваш ребенок нажимает кнопку. Малыш еще слишком мал, чтобы на самом деле выучить азбуку, но ему очень нравится играть и общаться с "говорящими" игрушками.

2-3 года

Ребенок в этом возрасте начинает наслаждаться разыгрыванием спектаклей, имитирующих действия людей вокруг него. Ребенку понравятся игрушки, которые издают звуки реальной жизни, такие как телефоны, которые звонят, или куклы, которые говорят. Все мальчики и девочки очень активны в этом возрасте и продолжают наслаждаться кнопочными и ударными игрушками.  Вы также можете начинать учить малыша кататься на самокате или трехколесном велосипеде.

4-5 лет

Это хорошее время, чтобы ввести интерактивные обучающие игрушки, которые объясняют малышам основы математики и вербальные навыки. Дети в этом возрасте могут представлять себя в какой-то роли, играя в пилота самолета, полицейского, врача или учителя. 


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