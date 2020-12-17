Физическая активность для детей младшего возраста

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Физическая активность для детей 0-2 года

Детям в возрасте 0-12 месяцев необходимо много возможностей для свободного передвижения. Также малышам необходима безопасная обстановка, которая будет побуждать вашего ребенка изучать и развивать навыки, такие как перекатывание, сидение, ползание, подтягивание и ходьба.

Расстелите большое одеяло на полу и выложите малыша на животик, чтобы попрактиковаться в поднимании и удерживании головы. Такое занятие помогает детям развить сильные мышцы. Если вы поместите игрушку или другой интересный ребенку объект вне зоны его досягаемости, это побуждает ребенка прилагать дополнительные усилия для достижения цели, а также помогает физическому развитию.

Как только ваш ребенок начнет ходить, вы можете поощрять его двигаться как можно чаще. Это означает, что прогулочная коляска должна часто оставаться дома. Данный возраст малыша – замечательное время для поиска объектов и действий, которые стимулируют движение. Например, когда вы помогаете своему ребенку подняться по лестнице на местной игровой площадке, вы создаете его уверенность в себе и помогаете тренировать равновесие.

Физическая активность для детей 2 — 5 лет

Малышам и дошкольникам необходимо много времени, чтобы просто бегать и играть – во дворе, на школьной спортивной площадке, в игровых зонах, в парке и на пляже.

Вот некоторые идеи для поддержания физической активности в этом возрасте:

- Вы можете использовать большой (но легкий) надувной мяч, чтобы практиковать с малышом его умения ловить, ударять, прыгать и пинать.

- На прогулке вы вместе с ребенком можете устроить "охоту" за мыльными пузырями, чертить на асфальте линию мелком и ходить ровно по ней, а также вместе прыгать через трещины в земле или через лужи.

- Воспроизведение различной музыки, а также создание собственных веселых звуков с помощью голоса или инструментов развивает у ребенка чувство ритма и мотивирует на такую активную деятельность как танцы.

- Поиграйте с малышом в зоопарк — попробуйте бегать как обезьяна, прыгать как кролик и хлопать руками, как птица крыльями.

- Вашему ребенку понравится учиться ездить на велосипеде или самокате — конечно, под вашим контролем, а также играть на улице с такими игрушками, как большой грузовик, детские коляски и тележки.

- Вы можете самостоятельно придумывать игры, которые включают в себя прыжки, танцы и погоню.

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