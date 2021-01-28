Эксперты рассказали, как помочь детям создать хорошие привычки личной гигиены

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Седлецкая Татьяна
Гигиена — важная часть здоровья. Например, простой акт
мытья рук перед едой и после использования туалета — это проверенный и
эффективный способ борьбы с микробами и предотвращения различных болезней.
Зубные щетки. Фото: volkovysk.by
Когда ваш ребенок был младше, вы научили его основам
хорошей гигиены — мыть руки, закрывать рот во время кашля, регулярно принимать
ванну. Подростковый возраст – время опираться на эти основы. В этот период меняющееся
тело вашего ребенка означает, что его личная гигиена также должна измениться.
Душ
и антиперспирант
Когда дети достигают половой зрелости, в их подмышечных
впадинах и половых органах развивается новый тип пота. Кожные бактерии питаются
потом, что приводит к резкому и неприятному запаху тела. Особенно важно часто менять
нижнее белье и другую одежду, которая имеет прямой контакт с кожей.
Начало полового созревания — также хорошее время для начала
использования антиперспиранта. Обратите внимание, что существует много
продуктов, которые являются дезодорантами, но не антиперспирантами – они просто
маскируют запах. Антиперспиранты останавливают размножение бактерий, контролируя
количество выделяемого пота.
Уход
за ногами и обувью
Неприятный запах ног и обуви также может стать проблемой
для вашего ребенка, независимо от того, занимается он спортом или нет. Мотивируйте
ребенка носить удобную обувь из натуральных материалов и носки из хлопка вместо
синтетических волокон.
Гигиена
полости рта
Чистка зубов два раза в день и стоматологические встречи
раз в полгода – обязательное условие, позволяющее избежать неприятного запаха
изо рта, проблем с деснами и кариеса.
Личная
гигиена для девочек
Хотя у всех подростков одинаковые проблемы гигиены,
девочки также могут нуждаться в вашей помощи для управления своими
менструальными периодами. Например, вам может потребоваться поговорить со своей
дочерью о том, как часто необходимо менять прокладки или тампоны, и как их гигиенично выбрасывать.
Личная гигиена для мальчиков
Мальчики нуждаются в советах касательно бритья и уходе за гениталиями.
Например, вы можете поговорить с вашим сыном о поллюции (непроизвольное семяизвержение
во сне).
Помните, что подросткам нужно больше времени в ванной комнате! Они только учатся
обрабатывать возросшие потребности своего тела, а эти действия по гигиене могут
занять немного больше времени.
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