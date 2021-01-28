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Эксперты рассказали, как помочь детям создать хорошие привычки личной гигиены

Хорошие гигиенические привычки с раннего детства - отличная основа для хорошей гигиены в подростковом возрасте

сегодня, 11:11
Автор:

Седлецкая Татьяна

Гигиена — важная часть здоровья. Например, простой акт мытья рук перед едой и после использования туалета — это проверенный и эффективный способ борьбы с микробами и предотвращения различных болезней.

Эксперты рассказали, как помочь детям создать хорошие привычки личной гигиены

Зубные щетки. Фото: volkovysk.by

Когда ваш ребенок был младше, вы научили его основам хорошей гигиены — мыть руки, закрывать рот во время кашля, регулярно принимать ванну. Подростковый возраст – время опираться на эти основы. В этот период меняющееся тело вашего ребенка означает, что его личная гигиена также должна измениться.

Душ и антиперспирант

Когда дети достигают половой зрелости, в их подмышечных впадинах и половых органах развивается новый тип пота. Кожные бактерии питаются потом, что приводит к резкому и неприятному запаху тела. Особенно важно часто менять нижнее белье и другую одежду, которая имеет прямой контакт с кожей.   

Начало полового созревания — также хорошее время для начала использования антиперспиранта. Обратите внимание, что существует много продуктов, которые являются дезодорантами, но не антиперспирантами – они просто маскируют запах. Антиперспиранты останавливают размножение бактерий, контролируя количество выделяемого пота.

Уход за ногами и обувью

Неприятный запах ног и обуви также может стать проблемой для вашего ребенка, независимо от того, занимается он спортом или нет. Мотивируйте ребенка носить удобную обувь из натуральных материалов и носки из хлопка вместо синтетических волокон.

Гигиена полости рта

Чистка зубов два раза в день и стоматологические встречи раз в полгода – обязательное условие, позволяющее избежать неприятного запаха изо рта, проблем с деснами и кариеса.

Личная гигиена для девочек

Хотя у всех подростков одинаковые проблемы гигиены, девочки также могут нуждаться в вашей помощи для управления своими менструальными периодами. Например, вам может потребоваться поговорить со своей дочерью о том, как часто необходимо менять прокладки или тампоны, и как их гигиенично выбрасывать.

Личная гигиена для мальчиков

Мальчики нуждаются в советах касательно бритья и уходе за гениталиями. Например, вы можете поговорить с вашим сыном о поллюции (непроизвольное семяизвержение во сне).

Помните, что подросткам нужно больше времени в ванной комнате! Они только учатся обрабатывать возросшие потребности своего тела, а эти действия по гигиене могут занять немного больше времени.

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Источник: https://www.parents.com/
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