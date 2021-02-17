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Дети с хроническими заболеваниями: эксперты указали на особенности воспитания

По мере того как ребенок становится более независимым, родители играют важную роль в защите своего чада, обучая его управлять своим состоянием здоровья

сегодня, 11:25
Автор:

Седлецкая Татьяна

В подростковом возрасте может возникнуть сложность, если ребенок болен хроническим заболеванием.

Дети с хроническими заболеваниями: эксперты указали на особенности воспитания

Мама устала. ФОТО: SHUTTERSTOCK

"Если ваш ребенок-подросток живет с хроническим заболеванием, он может столкнуться с проблемами, с которыми другим подросткам не приходится иметь дело. Эти проблемы могут включать в себя множество назначений врачей, частое посещение больниц, трудоемкие медицинские процедуры, навязчивые ежедневные лекарства, пропущенные социальные мероприятия, чувство изоляции и т.д.", — говорит детский и семейный психолог Анастасия Бирюкова.

Хроническое состояние здоровья подростка также может влиять на его половое созревание. Например, некоторые нарушения, которые влияют на питание или рост, могут задержать половое созревание.

Эмоциональное состояние подростка также имеет влияние на то, как он себя чувствует относительно своего тела или как контролирует свои эмоции. Ребенку может быть неловко рассказать друзьям о своей болезни или лечении, он может беспокоиться о том, что над ним будут смеяться или издеваться.  

"Не удивляйтесь, если ваш ребенок злится или притворяется, что у него нет болезни. Это довольно распространенное поведение в подростковом возрасте, - говорит психолог, - некоторые дети также могут отказаться от лечения, например, избегать приема лекарств, питаться съесть торт при наличии у них диабета, или курить, если они больны астмой".

Помощь подросткам с хроническими состояниями здоровья

Ваша задача заключается в том, чтобы помочь своему ребенку с хроническим состоянием здоровья быть "обычным подростком". Каждому ребенку необходимо почувствовать гордость за свои собственные достижения, и обрести независимость. Найти это чувство независимости не всегда легко, особенно если вы привыкли заботиться о своем ребенке, когда он болен, возить его в больницу или заниматься его лечением.

Вы можете попробовать:

- позвольте ребенку рисковать (в разумном пределе, конечно) и переживать разочарование, например, пусть сам организует встречу и прогулку с друзьями;

- найдите способы вовлечь своего ребенка в обычные домашние дела наравне с его братьями и сестрами, например, если пылесосить ребенок физически не может, поручите ему сортировать белье для стирки;

- позвольте ребенку посещать школьные лагеря или ночевать в доме друга;

- расскажите ребенку, что вы ожидаете от него зрелого и уважительного поведения.

Правила важны для всех подростков, особенно правила касательно рисков и безопасности. Вы можете поговорить со своим ребенком о симптомах передозировки лекарствами, а также о том, что может произойти, если он сочетает лекарства и алкоголь. Вашему ребенку может потребоваться четкий план действий в случае чрезвычайной ситуации — это могут быть деньги на такси или номера телефонов экстренных служб.  

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Источник: https://www.parents.com/parenting/better-parenting/advice/parenting-with-a-chronic-illness/
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