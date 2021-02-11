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Что такое оценка психического здоровья и почему она нужна каждому ребенку

Если вы считаете, что у вашего ребенка проблемы с психическим здоровьем, медицинская оценка является первым шагом к получению помощи и лечения

сегодня, 12:11
Автор:

Седлецкая Татьяна

Оценка психического здоровья – медицинская оценка профессионала из области здравоохранения психического здоровья вашего ребенка и его влияния на качество жизни.

Что такое оценка психического здоровья и почему она нужна каждому ребенку

Семья у врача. Фото: lamifaren21vek.ru

Дети 9-11 лет

Если вашему ребенку от 9 до 11 лет, вполне вероятно, что он все еще мыслит в довольно конкретных терминах о вещах, связанных с собой. В этом возрасте ребенка могут беспокоить такие вопросы, как: "Я нормальный? Я такой же, как мои друзья?". Подросток придерживается правил своей социальной группы и высоко ценит дружбу, а это означает, что вашему ребенку нужна точная информация, но не слишком много. Когда вы говорите о посещении специалиста, вы можете:

- объяснить, что цель оценки психического здоровья — помочь вам и вашему ребенку понять, как и почему его чувства и / или поведение изменились в последнее время;

- успокоить своего ребенка, что нет ничего плохого в посещении специалиста по психическому здоровью — это похоже на посещение врача – терапевта;

- сказать, что вы пойдете на встречу вместе, если ребенок этого захочет.

Дети от 12 лет и старше

С 12-летнего возраста дети глубже осознают многие вещи и начинают подвергать сомнению авторитет. В 12-15 лет ваш ребенок лучше понимает последствия, думает о "правильном" и "неправильном", начинает развивать свою личность, размышляет, чего хочет от жизни. Подросток учитывает мнения других людей, но все еще сильно зависит от сверстников. Поэтому, когда вы говорите о посещении специалиста, вы можете:

- успокоить ребенка, что нет ничего плохого в посещении специалиста по психическому здоровью;

- говорить о том, что его ожидает во время посещения врача;

- говорить о конфиденциальности полученной специалистом информации;

- посетить веб-сайты вместе, чтобы читать истории других молодых людей;

- поговорить или предоставить ребенку информацию о различных видах услуг, например, консультирование, наблюдение или посещение психолога — и коротко объяснить, что делают различные специалисты в области здравоохранения;

- сказать ребенку, что будете счастливы пойти на прием вместе с ним; что будете уважать его неприкосновенность частной жизни.

Подготовка к оценке психического здоровья: практические советы

Перед первым посещением психолога  узнайте:

- как долго будет длиться первая встреча;

- что нужно взять с собой, например, школьный дневник, результаты контрольных работ или лекарства;

- специалист хочет видеть всю семью или только вашего ребенка?

Вы также можете:

- составите список вопросов, чтобы получить всю необходимую информацию;

- попросить ребенка оставить вас, если вы хотите поговорить наедине с врачом;

- взять блокнот и ручку или планшет для заметок.

Ранее для "Комментариев" детский психолог дал ответы на самые популярные вопросы о смерти, которые задают дети. 


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Источник: https://www.parents.com/kids/health/childrens-mental-health/
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