Что такое оценка психического здоровья и почему она нужна каждому ребенку

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Седлецкая Татьяна
Оценка психического здоровья – медицинская оценка
профессионала из области здравоохранения психического здоровья вашего ребенка и
его влияния на качество жизни.
Семья у врача. Фото: lamifaren21vek.ru
Дети 9-11 лет
Если вашему ребенку от 9 до 11 лет, вполне вероятно, что он все еще мыслит в довольно конкретных терминах о вещах, связанных с собой. В этом возрасте ребенка могут беспокоить такие вопросы, как: "Я нормальный? Я такой же, как мои друзья?". Подросток придерживается правил своей социальной группы и высоко ценит дружбу, а это означает, что вашему ребенку нужна точная информация, но не слишком много. Когда вы говорите о посещении специалиста, вы можете:
- объяснить, что цель оценки психического здоровья —
помочь вам и вашему ребенку понять, как и почему его чувства и / или поведение
изменились в последнее время;
- успокоить своего ребенка, что нет ничего плохого в
посещении специалиста по психическому здоровью — это похоже на посещение врача –
терапевта;
- сказать, что вы пойдете на встречу вместе, если ребенок
этого захочет.
Дети от 12 лет и старше
С 12-летнего возраста дети глубже осознают многие вещи и
начинают подвергать сомнению авторитет. В 12-15 лет ваш ребенок лучше понимает
последствия, думает о "правильном" и "неправильном", начинает развивать свою
личность, размышляет, чего хочет от жизни. Подросток учитывает мнения других
людей, но все еще сильно зависит от сверстников. Поэтому, когда вы говорите о посещении
специалиста, вы можете:
- успокоить ребенка, что нет ничего плохого в посещении
специалиста по психическому здоровью;
- говорить о том, что его ожидает во время посещения
врача;
- говорить о конфиденциальности полученной специалистом
информации;
- посетить веб-сайты вместе, чтобы читать истории других
молодых людей;
- поговорить или предоставить ребенку информацию о
различных видах услуг, например, консультирование, наблюдение или посещение психолога
— и коротко объяснить, что делают различные специалисты в области
здравоохранения;
- сказать ребенку, что будете счастливы пойти на прием
вместе с ним; что будете уважать его неприкосновенность частной жизни.
Подготовка
к оценке психического здоровья: практические советы
Перед
первым посещением психолога узнайте:
- как долго будет длиться первая встреча;
- что нужно взять с собой, например, школьный дневник, результаты
контрольных работ или лекарства;
- специалист хочет видеть всю семью или только вашего
ребенка?
Вы
также можете:
- составите список вопросов, чтобы получить всю
необходимую информацию;
- попросить ребенка оставить вас, если вы хотите поговорить
наедине с врачом;
- взять блокнот и ручку или планшет для заметок.
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