Что должны делать родители, чтобы остановить травлю детей в Интернете

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Седлецкая Татьяна
Родители часто являются последними людьми, к которым идут
дети, чтобы рассказать о своих проблемах. Это происходит потому, что дети
боятся, когда попадают в большие неприятности и думают, что родители будут их
ругать, а не помогать.
Жертва кибербуллинга. Фото: openforest.org
Что
могут сделать родители?
Держите компьютер в общей площади дома, например, в
гостиной. Не допускайте его попадания в детские комнаты.
Узнайте, как работают различные сайты социальных сетей. Познакомьтесь
с Facebook, MySpace и Twitter. Спросите у своих детей, согласятся ли они
показать вам свои страницы профиля.
Регулярно обсуждайте с детьми актуальные и конкретные онлайн вопросы. Пусть они знают, что могут прийти к вам за помощью, если что-то их
расстраивает, кажется неуместным или опасным.
Постройте доверительные отношения с детьми. Установите ограничения
по времени, объясните детям свои причины, и обсудите правила безопасной
деятельности в Интернете и его использования.
Расскажите своим детям как не реагировать на любые угрозы
киберзапугивания или не отвечать на комментарии в Интернете. Тем не менее не
удаляйте сообщения, которые содержат угрозы. Вместо этого распечатайте все сообщения,
в том числе адреса электронной почты или интернет — имен, сделав скриншот
экрана. Вам понадобится эта информация, чтобы проверить и доказать киберзапугивание.
Если дети были подвержены киберзапугиванию, окажите поддержку
и понимание. Узнайте, как долго продолжаются издевательства. Скажите детям, что
вы будете работать вместе в поиске решений. Пусть ваши дети знают, что они не
виноваты в том, что их запугивают.
Поговорите с методистом школы, чтобы они могли следить за
подобными издевательствами в течение учебного дня.
Если существует угроза физического насилия или
киберзапугивание продолжает расти, позаботьтесь о том, чтобы в этот процесс
были вовлечены правоохранительные органы.
Ранее "Комментарии" писали о том, что Instagram вводит функцию, которая будет помогать бороться с кибербуллингом
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