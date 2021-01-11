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Что должны делать родители, чтобы остановить травлю детей в Интернете

Практические шаги, которые помогут остановить киберзапугивание

сегодня, 10:17
Автор:

Седлецкая Татьяна

Родители часто являются последними людьми, к которым идут дети, чтобы рассказать о своих проблемах. Это происходит потому, что дети боятся, когда попадают в большие неприятности и думают, что родители будут их ругать, а не помогать.

Что должны делать родители, чтобы остановить травлю детей в Интернете

Жертва кибербуллинга. Фото: openforest.org

Что могут сделать родители?

Держите компьютер в общей площади дома, например, в гостиной. Не допускайте его попадания в детские комнаты.  

Узнайте, как работают различные сайты социальных сетей. Познакомьтесь с Facebook, MySpace и Twitter. Спросите у своих детей, согласятся ли они показать вам свои страницы профиля.

Регулярно обсуждайте с детьми актуальные и конкретные онлайн вопросы. Пусть они знают, что могут прийти к вам за помощью, если что-то их расстраивает, кажется неуместным или опасным.

Постройте доверительные отношения с детьми. Установите ограничения по времени, объясните детям свои причины, и обсудите правила безопасной деятельности в Интернете и его использования.

Расскажите своим детям как не реагировать на любые угрозы киберзапугивания или не отвечать на комментарии в Интернете. Тем не менее не удаляйте сообщения, которые содержат угрозы. Вместо этого распечатайте все сообщения, в том числе адреса электронной почты или интернет — имен, сделав скриншот экрана. Вам понадобится эта информация, чтобы проверить и доказать киберзапугивание.

Если дети были подвержены киберзапугиванию, окажите поддержку и понимание. Узнайте, как долго продолжаются издевательства. Скажите детям, что вы будете работать вместе в поиске решений. Пусть ваши дети знают, что они не виноваты в том, что их запугивают.

Поговорите с методистом школы, чтобы они могли следить за подобными издевательствами в течение учебного дня.

Если существует угроза физического насилия или киберзапугивание продолжает расти, позаботьтесь о том, чтобы в этот процесс были вовлечены правоохранительные органы.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Instagram вводит функцию, которая будет помогать бороться с кибербуллингом


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Источник: https://www.parents.com/
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