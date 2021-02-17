Что должен уметь малыш в 2 года: объясняет детский психолог

Вашему малышу еще не исполнилось 2 года, но он уже приобрел много новых навыков. Малыш становится альпинистом, а это означает, что он может достать практически что угодно, даже если ему придется использовать табурет на кухне.

Счастливый ребенок. ФОТО: SHUTTERSTOCK

Постоянное движение дает вашему малышу намного больше, чем просто наращивание мышц. Например, ходьба, бег и лазание по разным поверхностям помогают развить пространственное сознание, координацию рук, глаз и чувство баланса.

Пикассо или Рембрандт?

Ваш ребенок продолжает оттачивать свои мелкие моторные навыки. Между 19 и 21 месяцами малыш может собрать до шести блоков, чтобы построить башню, любит рисовать на бумаге с помощью карандаша или фломастера. Вскоре после второго дня рождения, ребенок начинает добавлять кривые и углы к линиям, которые рисует. Только в третий день рождения малыш сможет рисовать простую картинку, которую взрослый может распознать как личность, дерево или дом. Тем временем, наслаждайтесь рисованием своего малыша как еще одной важной вехой в его физическом и интеллектуальном развитии.

Экспериментирование с агрессивным поведением

"Между 19 и 21 месяцами дети могут драться, кусать, царапать или демонстрировать другое агрессивное поведение не потому, что они сознательно хотят причинить вред, а потому, что это еще один способ поэкспериментировать с новым поведением", — объясняет детский психолог Анастасия Бирюкова.

Малыши в этом возрасте задаются вопросом, что произойдет, если они потянут ваши волосы или ткнут вас в глаз. Будучи еще слишком маленьким, чтобы помнить правила от одного дня к другому, малыш может повторять агрессивное поведение, особенно если его поведение вызывает у вас бурную реакцию.

Когда ваш ребенок вызывающе ведет себя, нарушая установленные нормы, напомните себе, что он делает это не специально — он просто не знает, как действовать в этой ситуации. Покажите ребенку, как необходимо поступить: "Смотри, как Коля спокойно сидит, пока официант несет ему еду". С рождения дети имитируют поведение взрослых, поэтому сами моделируйте или обращайте внимание ребенка на правильное поведение.

Наиболее агрессивное поведение вашего ребенка должно начинать ослабевать, когда малыш приближается к своему третьему дню рождения и учится лучше формулировать свои чувства.

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