Что должен уметь малыш в 2 года: объясняет детский психолог

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Седлецкая Татьяна
Вашему малышу еще не исполнилось 2 года, но он уже приобрел
много новых навыков. Малыш становится альпинистом, а это означает, что он может
достать практически что угодно, даже если ему придется использовать табурет на
кухне.
Счастливый ребенок. ФОТО: SHUTTERSTOCK
Постоянное движение дает вашему малышу намного больше,
чем просто наращивание мышц. Например, ходьба, бег и лазание по разным
поверхностям помогают развить пространственное сознание, координацию рук, глаз
и чувство баланса.
Пикассо
или Рембрандт?
Ваш ребенок продолжает оттачивать свои мелкие моторные
навыки. Между 19 и 21 месяцами малыш может собрать до шести блоков, чтобы
построить башню, любит рисовать на бумаге с помощью карандаша или фломастера. Вскоре
после второго дня рождения, ребенок начинает добавлять кривые и углы к линиям,
которые рисует. Только в третий день рождения малыш сможет рисовать простую
картинку, которую взрослый может распознать как личность, дерево или дом. Тем
временем, наслаждайтесь рисованием своего малыша как еще одной важной вехой в его
физическом и интеллектуальном развитии.
Экспериментирование
с агрессивным поведением
Малыши в этом возрасте задаются вопросом, что произойдет,
если они потянут ваши волосы или ткнут вас в глаз. Будучи еще слишком
маленьким, чтобы помнить правила от одного дня к другому, малыш может повторять
агрессивное поведение, особенно если его поведение вызывает у вас бурную
реакцию.
Когда ваш ребенок вызывающе ведет себя, нарушая
установленные нормы, напомните себе, что он делает это не специально — он
просто не знает, как действовать в этой ситуации. Покажите ребенку, как
необходимо поступить: "Смотри, как Коля спокойно сидит, пока официант несет ему
еду". С рождения дети имитируют поведение взрослых, поэтому сами моделируйте
или обращайте внимание ребенка на правильное поведение.
Наиболее агрессивное поведение вашего ребенка должно
начинать ослабевать, когда малыш приближается к своему третьему дню рождения и
учится лучше формулировать свои чувства.
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