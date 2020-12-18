Что должен делать ребенок, если он потерялся

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Седлецкая Татьяна
Фото: gorodvitebsk.by
Разговаривать или не
разговаривать с дядей на улице?
Обучение своих детей "не разговаривать с незнакомцами" на самом деле
является самой большой ошибкой родителей. Вместо этого мы должны учить детей,
чтобы они ни с кем никуда не уходили, не спрашивая разрешения родителей. Этот урок
родители должны укрепить в детском сознании, как только начинают говорить с ними
о безопасности — это понятно и легко понять даже дошкольнику.
Научите своего ребенка называть
свое и ваше полное имя
Если ваш потерянный ребенок кричит: "Мамочка!", иногда может быть трудно
отличить его голос среди других детей. Дошкольники должны знать имена и фамилии
своих родителей или кого-либо из опекунов. Вы должны повторять эту информацию
детям снова и снова, чтобы помочь ребенку запомнить ее. Некоторые родители
опасаются, что поощрение детей кричать о помощи сделает их легкой мишенью для злоумышленников.
Но это не так — преступники ищут ребенка, который не привлекает внимания.
Малыш, вопящий и зовущий маму, предоставит им слишком много хлопот.
Научите своего ребенка просить помощь
у другой мамы
Если ваш ребенок потерялся, остался на месте и называет свое имя, но вы не
возвращаетесь, тогда следующий шаг — обратиться за помощью. Это еще одна
причина, по которой мы не можем говорить нашим детям, чтобы они никогда не
разговаривали с незнакомыми людьми. Дети дошкольного возраста должны попросить
помощи у другой матери с детьми. Старшие дети могут обращаться к полицейским
или сотрудникам торгового центра, но дошкольники еще не могут отличить униформу
от других видов темной одежды. По статистике, мать с детьми — это самая
безопасная женщина для вашего малыша — такие женщины обычно больше помощи уделяют
потерянным малышам, так как сами являются матерями.
Беседа о безопасности в
повседневной жизни
Одним из самых больших препятствий для безопасности
вашего ребенка является ваша неуверенность в том, как подойти к этому вопросу. Психологи
часто сравнивают этот разговор с обучениями правил дорожного движения. Мы не
говорим ребенку: "Видишь этот грузовик? Он пытается тебя сбить!" — вместо этого
мы даем детям позитивные, наделенные полномочиями правила для безопасного
поведения на дороге. Вы должны сделать то же самое с разговором о личной
безопасности.
Постарайтесь разговаривать со своими детьми
короткими, но часто повторяемыми предложениями в подходящие моменты. Например, когда
вы находитесь в многолюдном торговом центре, спросите своего 3-летнего малыша,
что он будет делать, если вы разделитесь. Тогда вы можете предложить ребенку
простые шаги для сохранения безопасности. Во время каждого разговора успокаивайте
своего ребенка – самое главное, что вы должны говорить ему: "Если мы
расстанемся, я тебя обязательно найду! Поэтому будь спокоен и соблюдай правила
безопасности, о которых я тебе говорю".
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