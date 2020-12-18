Что должен делать ребенок, если он потерялся

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Разговаривать или не разговаривать с дядей на улице?

Обучение своих детей "не разговаривать с незнакомцами" на самом деле является самой большой ошибкой родителей. Вместо этого мы должны учить детей, чтобы они ни с кем никуда не уходили, не спрашивая разрешения родителей. Этот урок родители должны укрепить в детском сознании, как только начинают говорить с ними о безопасности — это понятно и легко понять даже дошкольнику.

Научите своего ребенка называть свое и ваше полное имя

Если ваш потерянный ребенок кричит: "Мамочка!", иногда может быть трудно отличить его голос среди других детей. Дошкольники должны знать имена и фамилии своих родителей или кого-либо из опекунов. Вы должны повторять эту информацию детям снова и снова, чтобы помочь ребенку запомнить ее. Некоторые родители опасаются, что поощрение детей кричать о помощи сделает их легкой мишенью для злоумышленников. Но это не так — преступники ищут ребенка, который не привлекает внимания. Малыш, вопящий и зовущий маму, предоставит им слишком много хлопот.

Научите своего ребенка просить помощь у другой мамы

Если ваш ребенок потерялся, остался на месте и называет свое имя, но вы не возвращаетесь, тогда следующий шаг — обратиться за помощью. Это еще одна причина, по которой мы не можем говорить нашим детям, чтобы они никогда не разговаривали с незнакомыми людьми. Дети дошкольного возраста должны попросить помощи у другой матери с детьми. Старшие дети могут обращаться к полицейским или сотрудникам торгового центра, но дошкольники еще не могут отличить униформу от других видов темной одежды. По статистике, мать с детьми — это самая безопасная женщина для вашего малыша — такие женщины обычно больше помощи уделяют потерянным малышам, так как сами являются матерями.

Беседа о безопасности в повседневной жизни

Одним из самых больших препятствий для безопасности вашего ребенка является ваша неуверенность в том, как подойти к этому вопросу. Психологи часто сравнивают этот разговор с обучениями правил дорожного движения. Мы не говорим ребенку: "Видишь этот грузовик? Он пытается тебя сбить!" — вместо этого мы даем детям позитивные, наделенные полномочиями правила для безопасного поведения на дороге. Вы должны сделать то же самое с разговором о личной безопасности.

Постарайтесь разговаривать со своими детьми короткими, но часто повторяемыми предложениями в подходящие моменты. Например, когда вы находитесь в многолюдном торговом центре, спросите своего 3-летнего малыша, что он будет делать, если вы разделитесь. Тогда вы можете предложить ребенку простые шаги для сохранения безопасности. Во время каждого разговора успокаивайте своего ребенка – самое главное, что вы должны говорить ему: "Если мы расстанемся, я тебя обязательно найду! Поэтому будь спокоен и соблюдай правила безопасности, о которых я тебе говорю".



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