Четыре простых способа найти подруг – мамочек

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Седлецкая Татьяна
Создание дружеских отношений с другими мамочками — важная
часть наступившего материнства. Наше физическое и психическое здоровье зависит
от наличия близких отношений с людьми, к которым мы можем обратиться, особенно
в период кризиса или стресса.
Мамы с колясками. Фото: medium.com
Возможно, вы переехали в новый город или район. Или вы
прожили в своем доме уже много лет, но чувствуете, что не знаете никого, потому
что вы никогда не выходили на улицу в середине дня. Попробуйте разработать гибкое
ежедневное расписание (например, музыкальный класс для малышей по вторникам с
остановкой в местной кофейне по дороге домой), чтобы неоднократно встречать
людей, которые становятся узнаваемыми. Вежливая улыбка и приветствие
существенно облегчат знакомство. Когда это произойдет, не бойтесь сделать
первый шаг — предложите пообедать с младенцами или отправиться в парк вместе.
Старые
друзья – новые перспективы
Если вы стали мамой, сохранить прежние отношения со
своими подругами может стать сложным заданием. Чаще приглашайте друзей для
повседневной деятельности — прогулки, поход по магазинам. Если вы чувствуете,
что сейчас у вас мало общего со своими старыми друзьями, призовите их
попробовать новый вид деятельности – спортивные тренировки, книжный клуб и т.д.
Ваша
подруга и разные стили воспитания детей
Это очень распространенное явление – когда вам хорошо
вместе с кем-то, но ваши родительские стили конфликтуют. Вы можете начать
думать – о чем нам говорить, если мы не можем говорить о воспитании наших
детей? Существует жизнь вне сна и еды вокруг ваших детей, и иногда очень важно
сказать себе: "Как хорошо иметь подругу и возможность сходить с ней в кино,
пока наши дети спят или выпить бокал вина под разговоры о знаменитостях и моде".
Вы
подружились, а новая знакомая – совсем не ваш "типаж"
Вам не обязательно становиться подругами на всю жизнь с первыми людьми, которых встречаете. Просто потому, что ваши дети одного возраста, или вы живете в одном доме — не означает, что вы обязательно должны стать друзьями. Создание новых дружеских отношений требует много попыток и ошибок, но если вы не попытаетесь – ничего и не добьетесь.
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