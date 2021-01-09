Четыре простых способа найти подруг – мамочек

Создание дружеских отношений с другими мамочками — важная часть наступившего материнства. Наше физическое и психическое здоровье зависит от наличия близких отношений с людьми, к которым мы можем обратиться, особенно в период кризиса или стресса.

Мамы с колясками. Фото: medium.com

Возможно, вы переехали в новый город или район. Или вы прожили в своем доме уже много лет, но чувствуете, что не знаете никого, потому что вы никогда не выходили на улицу в середине дня. Попробуйте разработать гибкое ежедневное расписание (например, музыкальный класс для малышей по вторникам с остановкой в местной кофейне по дороге домой), чтобы неоднократно встречать людей, которые становятся узнаваемыми. Вежливая улыбка и приветствие существенно облегчат знакомство. Когда это произойдет, не бойтесь сделать первый шаг — предложите пообедать с младенцами или отправиться в парк вместе.

Старые друзья – новые перспективы

Если вы стали мамой, сохранить прежние отношения со своими подругами может стать сложным заданием. Чаще приглашайте друзей для повседневной деятельности — прогулки, поход по магазинам. Если вы чувствуете, что сейчас у вас мало общего со своими старыми друзьями, призовите их попробовать новый вид деятельности – спортивные тренировки, книжный клуб и т.д.

Ваша подруга и разные стили воспитания детей

Это очень распространенное явление – когда вам хорошо вместе с кем-то, но ваши родительские стили конфликтуют. Вы можете начать думать – о чем нам говорить, если мы не можем говорить о воспитании наших детей? Существует жизнь вне сна и еды вокруг ваших детей, и иногда очень важно сказать себе: "Как хорошо иметь подругу и возможность сходить с ней в кино, пока наши дети спят или выпить бокал вина под разговоры о знаменитостях и моде".

Вы подружились, а новая знакомая – совсем не ваш "типаж"

Вам не обязательно становиться подругами на всю жизнь с первыми людьми, которых встречаете. Просто потому, что ваши дети одного возраста, или вы живете в одном доме — не означает, что вы обязательно должны стать друзьями. Создание новых дружеских отношений требует много попыток и ошибок, но если вы не попытаетесь – ничего и не добьетесь.

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