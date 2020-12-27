Чему нужно научить 7-летнего ребенка

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Седлецкая Татьяна
Фото: centerdiplomat
Стирка
Слишком много подростков в колледже или школе не имеют
представления, как очистить свою одежду. Не позволяйте вашему ребенку стать
одним из них. Вы можете начать учить ребенка стирке, когда ему исполнится 6-7
лет.
Посадка
саженца
Попросите ребенка выкопать яму в саду для саженца.
После того, как вы удалите растение из горшка и поместите
его в отверстие, научите ребенка аккуратно толкать почву вокруг растения,
словно поглаживая сверху-вниз.
Пусть ваш ребенок польет растение несильным потоком из
лейки с перфорированной насадкой.
Обертывание
подарка
Ваш ребенок уже любит дарить подарки, а упаковка делает их
еще более красивыми и желанными. Дошкольники могут помочь отрезать бумагу и
наклеить ленту, в то время как дети в возрасте 5-6 лет могут выполнить
дополнительные шаги с вашей помощью, такие как удаление ценника, найти коробку
нужного размера, упаковочную бумагу, бант определенного цвета и т.д.
Писать
письма
Малыши могут диктовать письмо члену семьи, потом украсить
его рисунками, приклеить марку и поместите его в почтовый ящик. Научите ребенка
старшего возраста правилам написания писем: дата, приветствие ("Дорогой
друг/дедушка/др."), текст письма, завершение ("С уважением"), и подпись. Вы
также можете помочь своим детям найти друга по переписке.
Навигационные
навыки
Если вы когда-либо заблудились, вы замечательно помните
что это за чувство. И в вашем детстве не было голоса GPS-навигатора, который
рассказал бы правильный путь. Научите ребенка читать карты местности,
определять стороны света в лесу (по мху на дереве, например). Это нужно для
того, что не всегда наш телефон остается заряженным в необходимый момент.
Объясните правила поведения в городе, если человек заблудился – куда пойти, к
кому обратится за помощью. С детьми младшего возраста вы можете играть в такие
игры, как поиски сокровищ, в процессе чего дети учатся ориентироваться по
карте, сопоставляя ее с местностью.
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