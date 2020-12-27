Чему нужно научить 7-летнего ребенка

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Стирка

Слишком много подростков в колледже или школе не имеют представления, как очистить свою одежду. Не позволяйте вашему ребенку стать одним из них. Вы можете начать учить ребенка стирке, когда ему исполнится 6-7 лет.

Посадка саженца

Попросите ребенка выкопать яму в саду для саженца.

После того, как вы удалите растение из горшка и поместите его в отверстие, научите ребенка аккуратно толкать почву вокруг растения, словно поглаживая сверху-вниз.

Пусть ваш ребенок польет растение несильным потоком из лейки с перфорированной насадкой.

Обертывание подарка

Ваш ребенок уже любит дарить подарки, а упаковка делает их еще более красивыми и желанными. Дошкольники могут помочь отрезать бумагу и наклеить ленту, в то время как дети в возрасте 5-6 лет могут выполнить дополнительные шаги с вашей помощью, такие как удаление ценника, найти коробку нужного размера, упаковочную бумагу, бант определенного цвета и т.д.

Писать письма

Малыши могут диктовать письмо члену семьи, потом украсить его рисунками, приклеить марку и поместите его в почтовый ящик. Научите ребенка старшего возраста правилам написания писем: дата, приветствие ("Дорогой друг/дедушка/др."), текст письма, завершение ("С уважением"), и подпись. Вы также можете помочь своим детям найти друга по переписке.

Навигационные навыки

Если вы когда-либо заблудились, вы замечательно помните что это за чувство. И в вашем детстве не было голоса GPS-навигатора, который рассказал бы правильный путь. Научите ребенка читать карты местности, определять стороны света в лесу (по мху на дереве, например). Это нужно для того, что не всегда наш телефон остается заряженным в необходимый момент. Объясните правила поведения в городе, если человек заблудился – куда пойти, к кому обратится за помощью. С детьми младшего возраста вы можете играть в такие игры, как поиски сокровищ, в процессе чего дети учатся ориентироваться по карте, сопоставляя ее с местностью.

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