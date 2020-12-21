Безопасность детей в интернете: 5 простых шагов

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Седлецкая Татьяна
Фото: livejournal
Доступ к интернету имеет много преимуществ для детей,
если он используется по правильным причинам. Однако есть риски, о которых
должны знать родители. Помимо вредоносного влияния на зрение и угрозы компьютерных
вирусов, дети на просторах Интернета являются уязвимыми для киберзапугивания. Следующие
советы помогут развить у детей хорошие привычки в интернете, чтобы оставаться в
безопасности даже онлайн.
Обсудите
риски и опасности
Если ваши дети достаточно взрослые, чтобы использовать
технологии и интернет, они достаточно взрослые, чтобы поговорить об опасностях.
Установите
границы
В очень раннем возрасте такие границы могут включать
ограничения на использование любых социальных сетей и общение с друзьями
онлайн. По мере взросления детям следует предоставить больше свободы. Но необходимо
ограничить время, которое они могут потратить в интернете, а также сайты, к которым они могут получить доступ. Также введите возрастные
ограничения на компьютерные игры, запрет на использование смартфонов, планшетов
и других гаджетов во время приема пищи, перед сном и т.д.
Установите
родительский контроль
Вы можете ограничить приложения, игры, фильмы и ТВ в
зависимости от уровня зрелости вашего ребенка. Вы также можете ограничить
загрузки или покупки музыки и книг, которые имеют неподходящее для ребенка
содержание. Создайте "белый список" — выберите несколько сайтов, которым
доверяете, подключите их к устройству, которое использует ваш ребенок. Когда он
становится старше и нуждается в более широком доступе — просто добавьте новые
позиции к списку.
Изучите
онлайн-мир вместе
Образовательные игры и приложения могут облегчить обучение.
Проводя время в Интернете со своими детьми, они могут безопасно и
контролируемым образом изучить свой потенциал.
Повысьте
осведомленность о киберзапугивании
Кибертравля (киберзапугивание, кибербуллинг) - этот термин применяется к широкому кругу
вредоносного поведения, которое происходит за счет использования цифровых
технологий. Киберзапугивание может произойти в любом месте Интернета, включая
социальные сетевые профили, видео и обмен изображениями, веб-сайты, блоги,
сообщения электронной почты, обмен мгновенными сообщениями, или может
происходить через текстовые сообщения мобильного телефона. Оно принимает
множество форм, включая преследование, угрозы и запугивание, а также публичные публикации
личностного характера о другом человеке.
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