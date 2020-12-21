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Безопасность детей в интернете: 5 простых шагов

Интернет стал частью повседневной жизни, и подрастающему поколению трудно представить себе день без него. Дети полагаются на интернет для обучения, развлечения и общения с друзьями

сегодня, 11:02
Автор:

Седлецкая Татьяна


Безопасность детей в интернете: 5 простых шагов

Фото: livejournal

Доступ к интернету имеет много преимуществ для детей, если он используется по правильным причинам. Однако есть риски, о которых должны знать родители. Помимо вредоносного влияния на зрение и угрозы компьютерных вирусов, дети на просторах Интернета являются уязвимыми для киберзапугивания. Следующие советы помогут развить у детей хорошие привычки в интернете, чтобы оставаться в безопасности даже онлайн.

Обсудите риски и опасности

Если ваши дети достаточно взрослые, чтобы использовать технологии и интернет, они достаточно взрослые, чтобы поговорить об опасностях.

Установите границы

В очень раннем возрасте такие границы могут включать ограничения на использование любых социальных сетей и общение с друзьями онлайн. По мере взросления детям следует предоставить больше свободы. Но необходимо ограничить время, которое они могут потратить в интернете, а также  сайты, к которым они могут получить доступ. Также введите возрастные ограничения на компьютерные игры, запрет на использование смартфонов, планшетов и других гаджетов во время приема пищи, перед сном и т.д.

Установите родительский контроль

Вы можете ограничить приложения, игры, фильмы и ТВ в зависимости от уровня зрелости вашего ребенка. Вы также можете ограничить загрузки или покупки музыки и книг, которые имеют неподходящее для ребенка содержание. Создайте "белый список" — выберите несколько сайтов, которым доверяете, подключите их к устройству, которое использует ваш ребенок. Когда он становится старше и нуждается в более широком доступе — просто добавьте новые позиции к списку.

Изучите онлайн-мир вместе

Образовательные игры и приложения могут облегчить обучение. Проводя время в Интернете со своими детьми, они могут безопасно и контролируемым образом изучить свой потенциал.

Повысьте осведомленность о киберзапугивании

Кибертравля (киберзапугивание, кибербуллинг) -  этот термин применяется к широкому кругу вредоносного поведения, которое происходит за счет использования цифровых технологий. Киберзапугивание может произойти в любом месте Интернета, включая социальные сетевые профили, видео и обмен изображениями, веб-сайты, блоги, сообщения электронной почты, обмен мгновенными сообщениями, или может происходить через текстовые сообщения мобильного телефона. Оно принимает множество форм, включая преследование, угрозы и запугивание, а также публичные публикации личностного характера о другом человеке. 


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